Tous mobilisés pour l’emploi : une journée interactive pour les jeunes à Rennes le 30 septembre

Mardi 30 septembre 2025, France Travail organise à Rennes Métropole une journée autour de l’accès aux droits et de l’insertion professionnelle.
Baptisé « Explore tes droits en mode fun dans le labyrinthe des services », ce forum s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans en quête d’informations, de contacts et de solutions concrètes.
Plutôt qu’un forum classique, l’événement propose un parcours interactif en forme de labyrinthe. Les participants circuleront d’un atelier à l’autre, à la découverte des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement. Chaque étape, d’une durée de 20 minutes, sera conçue pour être à la fois informative et ludique.
De nombreuses structures locales et nationales seront présentes pour échanger directement avec les jeunes :
- Le 4 bis – Information jeunesse
- La CPAM
- GEIQ sport et loisirs
- Jeunes à travers le monde
- NQT (Nos Quartiers ont du Talent)
- Ehop covoiturage
- Proxité
- WE KER
- Banque de France
- BPGO (Banque Populaire Grand Ouest)
- Cap Jeune
- France Travail
Objectif : permettre à chacun de mieux connaître ses droits en matière d’emploi, de mobilité, de santé, de logement ou encore de finances, et d’identifier les bons interlocuteurs.
Déroulement de la journée
- 9h00 – Café d’accueil et rencontre entre participants
- Matinée – Ateliers interactifs dans le labyrinthe des services (par groupes, 20 min par atelier)
- 12h30 – Cocktail déjeunatoire convivial
- Après-midi – Suite des ateliers et échanges avec les structures partenaires
- 16h30 – Clôture de la journée et restitution des expériences
La participation est prévue durant toute la durée de l’événement, de 9h à 16h30 environ, afin de garantir la cohérence du parcours et la richesse des échanges. L’initiative vise autant à informer qu’à donner confiance et à créer du lien entre jeunes et acteurs institutionnels.
Pratique
- Date : Mardi 30 septembre 2025
- Horaires : 9h – 16h30
- Lieu : Rennes Métropole (métro Clémenceau)
- Public : Jeunes de moins de 30 ans
- Organisateur : France Travail
Avec ce format, France Travail et ses partenaires souhaitent transformer l’accès aux droits en une expérience vivante et motivante.