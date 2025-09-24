Tous mobilisés pour l’emploi : une journée interactive pour les jeunes à Rennes le 30 septembre

Mardi 30 septembre 2025, France Travail organise à Rennes Métropole une journée autour de l’accès aux droits et de l’insertion professionnelle.

Baptisé « Explore tes droits en mode fun dans le labyrinthe des services », ce forum s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans en quête d’informations, de contacts et de solutions concrètes.

Plutôt qu’un forum classique, l’événement propose un parcours interactif en forme de labyrinthe. Les participants circuleront d’un atelier à l’autre, à la découverte des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement. Chaque étape, d’une durée de 20 minutes, sera conçue pour être à la fois informative et ludique.

De nombreuses structures locales et nationales seront présentes pour échanger directement avec les jeunes :

Le 4 bis – Information jeunesse

La CPAM

GEIQ sport et loisirs

Jeunes à travers le monde

NQT (Nos Quartiers ont du Talent)

Ehop covoiturage

Proxité

WE KER

Banque de France

BPGO (Banque Populaire Grand Ouest)

Cap Jeune

France Travail

Objectif : permettre à chacun de mieux connaître ses droits en matière d’emploi, de mobilité, de santé, de logement ou encore de finances, et d’identifier les bons interlocuteurs.

Déroulement de la journée

9h00 – Café d’accueil et rencontre entre participants

Matinée – Ateliers interactifs dans le labyrinthe des services (par groupes, 20 min par atelier)

12h30 – Cocktail déjeunatoire convivial

Après-midi – Suite des ateliers et échanges avec les structures partenaires

16h30 – Clôture de la journée et restitution des expériences

La participation est prévue durant toute la durée de l’événement, de 9h à 16h30 environ, afin de garantir la cohérence du parcours et la richesse des échanges. L’initiative vise autant à informer qu’à donner confiance et à créer du lien entre jeunes et acteurs institutionnels.

Pratique

Date : Mardi 30 septembre 2025

Horaires : 9h – 16h30

Lieu : Rennes Métropole (métro Clémenceau)

Public : Jeunes de moins de 30 ans

Organisateur : France Travail

Avec ce format, France Travail et ses partenaires souhaitent transformer l’accès aux droits en une expérience vivante et motivante.