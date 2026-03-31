« Walk walk walk », la nouvelle balade nocturne de Stand High Patrol

Stand High Patrol est revenu, vendredi 27 mars 2026, avec le morceau Walk walk walk, premier single du prochain album, dont la sortie est prévue le 29 mai 2026. Dans cette calme errance musicale, le groupe, fidèle à ses expérimentations et à son originalité, convoque l’esprit sound system et les textures électroniques.

Depuis sa création en 2001, Stand High Patrol, véritable laboratoire sonore, façonne un son aux influences multiples, dicté seulement par une grande liberté de création et d’expérimentation. Dans leurs productions comme dans leurs collaborations, Rootystep, Mac Gyver, Pupajim et Merry recherchent l’originalité du son, sans se fixer ni contraintes ni limites, pour le plaisir de créer une musique à leur image. Le crew joue avec les codes, fait bouger les lignes et amène le dub partout où son inspiration le guide.

Walk walk walk est le premier single extrait du prochain album, Skanking & Jacking, dont la sortie est prévue le 29 mai prochain. On y retrouve la voix reconnaissable entre mille de Pupajim, MC, chanteur et compositeur du groupe. Elle nous guide avec fluidité dans une ballade nocturne aux reflets des nouvelles perspectives musicales des Dubadub Musketeerz. Mesurée et subtile, elle se pose sur un rythme lent, porté par des basses rondes qui apportent au morceau une ambiance feutrée.

Moment suspendu, à la frontière du méditatif, le morceau flirte avec l’esprit sound system et des textures électroniques. Il convoque le reggae roots, le dub UK ainsi que la house new-yorkaise et chicagoane.

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