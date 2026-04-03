Abbaye Saint-Magloire de Léhon : un trésor monastique aux portes de Dinan

Au sud de Dinan, dans l’ancienne petite cité de caractère de Léhon, l’abbaye Saint-Magloire déploie au bord de la Rance un visage de pierre, de silence et de mémoire. Fondé au milieu du IXe siècle, ce haut lieu du monachisme breton mêle légende des reliques, reconstructions successives, architecture gothique primitive et douceur des jardins. Aujourd’hui encore, l’ensemble conserve un pouvoir rare : celui de faire tenir ensemble l’histoire, la promenade et la contemplation.

Quand on descend de Dinan vers Léhon, le paysage change subtilement. La ville médiévale s’efface un peu, la Rance reprend sa respiration, et l’abbaye surgit comme un ancien foyer spirituel resté à l’écart du bruit. Le site n’est pas seulement un monument. Il est aussi un seuil, un endroit où l’on passe du tumulte à une forme de lenteur bretonne plus ancienne, presque monastique.

Une fondation bretonne entre histoire et légende

La tradition fait remonter la naissance du monastère vers 850, sous Nominoë. L’histoire de Léhon est inséparable de celle des reliques de saint Magloire, évêque de Dol, que des moines auraient rapportées depuis l’île de Serk. Autour de ces reliques se forme rapidement un centre religieux important, assez prestigieux pour attirer pèlerins, récits de miracles et protection seigneuriale.

Abbaye Saint-Magloire de Léhon (photo : Guillaume Cabioch)

Comme tant d’établissements religieux de Bretagne, l’abbaye subit ensuite les ravages des incursions normandes au Xe siècle. Le premier ensemble disparaît. Le site renaît au XIe siècle, puis connaît une nouvelle grande phase de reconstruction autour des années 1190-1210 pour l’église, avant d’être profondément remanié au XVIIe siècle. Ce que le visiteur découvre aujourd’hui est donc le résultat d’une longue stratification, où le Moyen Âge et l’époque moderne dialoguent constamment.

Un ensemble architectural d’une grande richesse

L’église abbatiale, de style gothique primitif, compte parmi les éléments les plus remarquables du site. Le réfectoire du XIIIe siècle, admirablement conservé, demeure l’un des joyaux de l’ensemble. Le cloître et les bâtiments conventuels, largement remodelés au XVIIe siècle lors du renouveau bénédictin, donnent à l’abbaye ce visage régulier et apaisé qui frappe encore aujourd’hui. À cela s’ajoutent les dortoirs, les jardins et les perspectives ouvertes vers la Rance, qui font de Léhon un lieu aussi paysager qu’historique.

Abbaye Saint-Magloire de Léhon, intérieur

Le lieu est d’autant plus saisissant qu’il conserve sous ses sols et dans ses maçonneries une importante mémoire archéologique. À Léhon, l’histoire ne se donne jamais d’un bloc. Elle affleure. Elle se laisse deviner dans une fondation, dans un dénivelé, dans la logique d’un mur, dans l’épaisseur même des restaurations successives.

Les jardins prolongent cette impression. Ils offrent à l’abbaye un écrin végétal rare, au bord de l’eau, où l’on vient autant pour regarder que pour ralentir. La gloriette, les cheminements, les vues sur la Rance et la proximité du vieux bourg composent un ensemble d’une grande douceur, très différent de la monumentalité plus urbaine de Dinan. Léhon conserve quelque chose d’intime.

Un monument vivant, entre patrimoine et création

L’abbaye n’est pas un simple vestige. La Ville de Dinan y déploie aujourd’hui une programmation culturelle et patrimoniale régulière. Chaque été, le site accueille des expositions artistiques dans les salles et les jardins. En 2026, la saison culturelle s’inscrit sous le thème ToTems, avec une réflexion sur les emblèmes, les symboles communs et les formes contemporaines de représentation.

Des visites guidées permettent également d’entrer plus profondément dans l’histoire du monument. Elles donnent accès à des espaces et à des récits qui transforment la promenade en véritable traversée du temps. Pour les groupes, des visites sont proposées toute l’année sur réservation par l’Office de tourisme Dinan-Cap Fréhel.

Pourquoi il faut encore aller à Léhon

Parce que l’abbaye Saint-Magloire n’est ni un décor figé ni un site patrimonial écrasé par sa propre réputation. Elle reste un lieu juste. Un monument à échelle humaine, porté par près de douze siècles d’histoire, mais encore capable d’offrir une expérience simple, presque essentielle. On y vient pour comprendre la Bretagne religieuse, pour admirer une architecture sobre et belle, pour suivre une exposition, pour marcher dans les jardins ou simplement pour éprouver, quelques instants, ce que le mot recueillement peut encore vouloir dire.

Informations pratiques 2026

Abbaye Saint-Magloire de Léhon, 18 Le Bourg, 22100 Dinan.

Ouverture à partir du 6 juin les week-ends, de 13h30 à 18h. En juillet et août, tous les jours de 10h30 à 18h30. En septembre, de 13h30 à 18h en semaine et de 10h30 à 18h le week-end, jusqu’au 27 septembre inclus.

Entrée libre.

Les jardins, la gloriette, le musée, le réfectoire et le cloître sont accessibles. Les salles du 1er et du 2e étage ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Animaux interdits, même tenus en laisse.

Visites guidées 2026

En juin et en septembre, les samedis de 15h à 16h30. En juillet et en août, les lundis et vendredis de 15h à 16h30.

Tarif plein : 7,50 €.

Tarif réduit : 5 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.