Amazon au Salon du livre. Comment une décision hors sol a déclenché la fronde des libraires

L’épisode aura été bref, mais révélateur. Mercredi 4 mars 2026, le groupe Amazon a annoncé son retrait du Festival du livre de Paris dont l’édition est prévue du 17 au 19 avril au Grand Palais. Officiellement, le géant américain du commerce en ligne ne souhaite pas « contribuer à une polémique absurde ».

La formule est élégante. Elle masque mal une réalité plus simple… Amazon a été contraint de se retirer devant la colère unanime des libraires. Car, quelques jours plus tôt, le monde du livre découvrait avec stupeur que la plateforme fondée par Jeff Bezos devenait partenaire officiel du Festival du livre de Paris. Pour beaucoup, la nouvelle avait la brutalité d’une provocation, la violence d’un attelage obscène.

Le moment où le monde du livre a dit non

La réaction n’a pas tardé. Le Syndicat de la librairie française (SLF), qui représente des centaines de librairies indépendantes, a immédiatement dénoncé une décision incompréhensible. Son président l’a résumé d’une phrase devenue virale :

Amazon n’est pas un ami du livre.

Le SLF a annoncé dans la foulée le retrait des libraires du festival si Amazon maintenait sa présence. Le message était limpide qui se résume en quelques mots : un salon du livre sans libraires n’a plus de sens.

La polémique s’est alors répandue comme une traînée de poudre dans la presse et les milieux éditoriaux. Auteurs, éditeurs, libraires, lecteurs ont exprimé la même sidération. Comment a-t-on pu en arriver à un tel stade de décomposition ?

Inviter le pyromane à la Fête du livre

Car le problème dépasse la simple rivalité commerciale. Depuis plus de vingt ans, Amazon est considéré par une grande partie du secteur comme le principal facteur de fragilisation des librairies physiques. La plateforme a profondément transformé l’économie du livre en imposant un modèle logistique et algorithmique qui favorise la rapidité, le volume et la standardisation. A contrario, les librairies indépendantes incarnent tout autre chose entre commerce de proximité, médiation culturelle, lieu où l’on découvre des livres que l’on ne cherchait pas encore. Inviter Amazon comme partenaire d’un festival censé célébrer la vitalité du livre revient donc à inviter le pyromane en chef à parrainer la fête des pompiers.

Une décision symptomatique d’un management hors sol

Reste une question qui hante cet épisode : qui a eu cette très mauvaise idée ? Le Festival du livre de Paris est organisé par Paris Livres Événements, structure créée par le Syndicat national de l’édition pour relancer l’ancien Salon du livre. Dans les faits, la décision relève donc de la gouvernance du festival et de ses partenaires institutionnels. Mais l’affaire révèle surtout une sérieuse déconnexion culturelle.

Dans certaines sphères de l’événementiel et du management culturel, à l’instar du ministère de la Culture, Amazon apparaît comme un partenaire naturel presque incontournable. On connait le refrain : une entreprise puissante, innovante, mondiale… et niennien et nienniennien… Mais aussi une entreprise qui paie très peu d’impôts sur ses bénéfices en France*. Est-ce désormais la condition pour être appréciée de certains donneurs d’ordre et administrateurs ?

Dans les librairies françaises, la perception est simple : Amazon est le symbole d’une économie qui érode patiemment les équilibres culturels locaux, un acteur qui transforme le livre en simple produit logistique.

Entre ces deux visions, l’incompréhension est désormais totale.

Une victoire symbolique pour les libraires

En annonçant son retrait, Amazon affirme vouloir éviter une polémique « absurde ». Mais l’épisode révèle surtout une réalité plus profonde et, pour le coup, bien chouette qui tient dans la réelle puissance symbolique du réseau des librairies françaises. En France, Amazon représente aujourd’hui entre 15 % et 20 % des ventes de livres et près de la moitié des ventes en ligne. Face à ce poids économique considérable, la France possède l’un des maillages les plus denses du monde avec 3 300 librairies indépendantes qui apparaissent l’un des derniers remparts d’un modèle culturel fondé sur la proximité et la médiation. Un héritage culturel soutenu par la loi Lang sur le prix unique du livre et par une politique publique ancienne (faut-il encore une fois le rappeler : le tarif d’un livre est bloqué ; il est le même dans une librairie que dans un centre commercial ou sur Amazon !). Ce réseau constitue un écosystème fragile mais vital. En quelques jours, les libraires ont rappelé une vérité simple. Un festival du livre ne peut pas se construire contre ceux qui font vivre le livre au quotidien. CQFD.

En se retirant du Festival du livre de Paris, Amazon a sans doute voulu éteindre une polémique. Mais à force d’inviter les plateformes à la table du livre, finira-t-on par oublier ceux qui en tiennent encore les clés : les libraires ? Car un festival du livre sans libraires serait un peu comme une bibliothèque sans lecteurs. Un lieu plein de livres. Et vide de sens.

L’affaire Amazon restera pour certains un simple épisode dans la vie agitée des salons littéraires. A mon avis, elle révèle une tension renouvelée entre deux modèles culturels. D’un côté, la logique des plateformes mondialisées, soutenue peu ou prou ouvertement par une partie de la haute administration française quoi qu’elle en dise (celle-là même qui s’emploie à phagocyter la presse indépendante et le pluralisme) ; la logique où l’algorithme remplace peu à peu la médiation humaine. De l’autre, celle des librairies où le livre reste une rencontre, une conversation, une découverte imprévisible. La question posée par cette polémique dépasse donc largement le Festival du livre de Paris. Elle tient en une phrase : quel monde voulons-nous pour le livre ? Autrement dit, dans quel monde souhaitons-nous nous enlivrer ?

–> Amazon contre les librairies : vingt ans de tensions

La controverse autour du Festival du livre de Paris ne surgit pas de nulle part. Elle s’inscrit dans une longue histoire de conflits entre Amazon et l’écosystème du livre, particulièrement en France.

1995 — naissance d’Amazon

Jeff Bezos fonde Amazon comme librairie en ligne à Seattle. Le site devient rapidement un géant du commerce numérique.

Années 2000 — l’expansion mondiale

Amazon s’impose comme un acteur majeur de la vente de livres en ligne, notamment grâce à une logistique extrêmement performante et à des prix compétitifs.

2010-2014 — premières tensions en France

Les libraires dénoncent la stratégie d’Amazon consistant à proposer des frais de port quasi gratuits, contournant l’esprit de la loi Lang sur le prix unique du livre.

2014 — nouvelle législation française

La France interdit le cumul du prix unique du livre et de la gratuité des frais de port. Amazon contourne alors la règle en facturant un centime symbolique.

Années 2010-2020 — mutation des habitudes de lecture

Les achats de livres en ligne progressent fortement. Amazon devient l’un des principaux distributeurs de livres en France.

2026 — la polémique du Festival du livre de Paris

La décision de faire d’Amazon un partenaire du festival déclenche une levée de boucliers des libraires. Face à la menace de boycott, l’entreprise annonce finalement son retrait.

* Amazon réduit fortement l’impôt qu’il paie dans de nombreux pays grâce à des stratégies d’optimisation fiscale internationales. Pendant longtemps, le groupe a fait en sorte que les ventes réalisées dans plusieurs pays européens, dont la France, soient juridiquement enregistrées par une filiale basée au Luxembourg, où la fiscalité était plus avantageuse. Les filiales locales (entrepôts, logistique, marketing) n’étaient alors considérées que comme des prestataires de services et déclaraient peu de bénéfices imposables dans leur pays. Par ailleurs, comme beaucoup de multinationales du numérique, Amazon utilise aussi des transferts internes de revenus, de redevances ou de coûts entre ses différentes sociétés pour déplacer une partie des profits vers des juridictions fiscalement plus favorables. Ces pratiques sont en grande partie légales dans le cadre du droit fiscal international, mais elles sont régulièrement dénoncées par des économistes et des ONG, qui estiment qu’elles permettent aux grandes plateformes de payer proportionnellement beaucoup moins d’impôt que les entreprises locales tels que… les librairies…

–> Qui a validé ce partenariat ?

Le Festival du livre de Paris est organisé par la structure Paris Livres Événements, créée par le Syndicat national de l’édition (SNE) pour relancer l’ancien Salon du livre après sa transformation en 2022. Le SNE, qui représente les éditeurs français, est présidé par Vincent Montagne, également président du groupe Média-Participations. La direction opérationnelle du festival est assurée par Pierre-Yves Bérenguer, directeur général du Festival du livre de Paris. Du côté des libraires, la profession est représentée par le Syndicat de la librairie française (SLF) dont le délégué général est Guillaume Husson, à l’origine de la fronde contre la présence d’Amazon.

Dans ce cadre, les partenariats institutionnels et privés — dont celui envisagé avec Amazon — relèvent de la stratégie de l’organisation du festival. Mais l’affaire montre surtout que certaines décisions prises dans les sphères de gouvernance du secteur peuvent apparaître radicalement déconnectées du terrain des librairies. Car pour ces dernières, Amazon n’est pas un simple partenaire économique parmi d’autres, il est le concurrent qui transforme structurellement leur métier.

You don’t have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.(Ray Bradbury)