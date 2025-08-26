Arzon. Deux artistes de talent exposent au Moulin de Pen Castel en septembre

Le Moulin de Pen Castel à Arzon dans le Morbihan présente prochainement l’exposition de la peintre coloriste Caroline Bazuyau et la sculptrice Sophie Bonnecaze-Laborde. Du mercredi 3 au samedi 27 septembre 2025, les artistes exposeront leurs œuvres réciproques sur le monde animalier et la nature.

Caroline Basuyau Sophie Bonnecaze-Laborde

Caroline Basuyau propose un voyage plein d’exotisme dans des paysages imaginaires et multicolores. Sa peinture est le fruit d’un mélange de cultures et de techniques en constante évolution. Aspirée par la couleur et la résonance des transparences, la peintre coloriste creuse, gratte, poinçonne et cerne pour trouver l’équilibre entre le cloisonnement et la déstructuration, entre l’ombre et la lumière. Son univers est unique ; il est fait d’oiseaux du paradis, de poissons multicolores et de fauves : un voyage dédié à l’exploration de contrées intimes et poétiques..

Conçus en acrylique sur toile de lin, les animaux de Caroline Basuyau sont des symboles spirituels représentant des guides ou des protecteurs ; ils occupent une place particulière dans ses œuvres. Ces animaux sont majestueux, sont dépeints dans des paysages imaginaires, dans des mondes naturels chatoyants, parfois oniriques.

Le travail de Sophie Bonnecaze-Laborde est quant à lui habité par l’argile, le bronze souvent coloré et la faïence. Il retranscrit l’humanité de l’animal, pour mieux sensibiliser les humains à leur propre animalité. La sculptrice aime surprendre et reste très soucieuse de l’exactitude des attitudes et du détail morphologique des animaux. Sa thématique préférée est de proposer une frontière entre l’homme et l’animal souvent indéfinie.

en pleine course ,deux autruches en bronze qui on l’air de faire un pas de danse



Sur ses terres cuites, Sophie Bonnecaze-Laborde applique des patines composées uniquement de pigments naturels. Ses pièces en bronze sont fondues selon le procédé de la cire perdue et sont limitées à douze exemplaires numérotés et signés par l’artiste.

Biographie :

Caroline Busayau est née le 31 octobre 1977 dans le Morbihan, où elle vit encore aujourd’hui. Elle dessine depuis qu’elle est toute petite. Les souvenirs de ses motifs, qu’elle faisait à l‘âge de 3 ans, se retrouvent d’une certaine façon dans ses tableaux d’aujourd’hui. Enfant autodidacte, elle copiait les œuvres des peintres qu’elle aimait, en particulier celles des frères Alain (né en 1952) et Daniel (né en 1962) Bonnec et celles de Loïc Barbotin ! A 13 ans, elle intègre un atelier de gravure et de restauration de vitraux à Pont-Scorff (56), avant de faire ses études secondaires à l’école d’Arts appliqués de Rennes (35). Passionnée par cet art, le vitrail a déclenché beaucoup d’élèments dans sa peinture : le travail sur la couleur, la recherche perpétuelle de lumière, le cerne noir, toute une technique solide…

La matière, le tissu, la toile de lin restent cependant le fil conducteur de la démarche artistique de Caroline Busayau, tout comme l’humain, l’animal et le végétal sont les thèmes qui lui tiennent à cœur. Elle aime porter un message essentiel pour la société et travaille beaucoup sur les animaux en voie de disparition. L’art animalier fait effectivement partie de son univers. Reconnue pour son travail sur le sujet, ses œuvres sont présentées dans des galeries, dans des expositions et des salons internationaux !

Caroline Basuyau a décidé de réunir toutes ses créations d’accessoires de mode sous une entité évidente : en 2018, elle créée la marque Maison Fétiche. Elle propose toute une gamme d’accessoires d’exception pour la vie du quotidien : des foulards de twill de soie, des rubans, des cravates et noeuds papillons, des bracelets de soie, et tout un univers autour des bijoux. Loin des enseignes de la surproduction, ce sont des artisans confectionneurs de petites séries et des entreprises à taille humaine qui garantissent la qualité et la fabrication de qualité haut de gamme de la marque Maison Fétiche…

Sophie Bonnecaze-Laborde vit à Bordeaux en Gironde.

Adolescente, elle s’intéresse au dessin et particulièrement aux visages humains, aux portraits. Elle fait des études secondaires en droit, mais entre aussi à l’école des Beaux-Arts, en parallèle ! Son coup de crayon s’affirme à travers les portraits. Ce n’est que quelques années plus tard que Sophie Bonnecaze-Laborde se tourne vers la sculpture et qu’elle a un vrai déclic ! Au fil du temps, la sculptrice se passionne de plus en plus à l’univers animal et tout particulièrement aux espèces rares ou à celles qui sont peu représentées en sculpture. Elle s’intéresse à la paléontologie, à l’évolution des hominidés, à l’éthologie et plus encore aux comportements des grands singes et en général à la capacité cognitive des animaux.

Sophie Bonnecaze-Laborde traduit tous ces sujets à travers ses sculptures. Soucieuse du détail morphologique des animaux, elle sculpte un serpent à la couleur verte irisée, des manchots, des requins marteaux, des autruches ou encore un essaim d’abeilles en plein vol…

L’atelier-SBL Sculptures à Bordeaux de Sophie Bonnecaze-Laborde tourne à plein régime depuis une dizaine d’années. Elle a aussi élargit son univers artistique en créant des meubles au design unique, tout en gardant un lien fort avec le monde animal.

Elle travaille aussi en étroite collaboration avec la fonderie d’art des Cyclopes à Mérignac (33).

Haut perché : petite sculpture en plâtre patiné or, sur un socle en ardoise

Infos Pratiques :

Du 3 au 27 septembre 2025, exposition de la coloriste Caroline Bazuyau et de la sculptrice Sophie Bonnecaze-Laborde, au Moulin de Pen Castel à Arzon (56)

Entrée libre et gratuite pour tous

Dates et horaires : Du 3 au 14 septembre : Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h – du 17 au 27 septembre : Ouvert du mercredi au samedi, de 14h à 18h – Samedi 20 et dimanche 21 septembre pour les Journées du Patrimoine : Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.



