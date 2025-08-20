Augan. La Fête de l’Astronomie est de retour le 30 août

Le public est invité à se questionner sur les mystères de l’Univers le samedi 30 août 2025 ; la journée sera placée sous le signe de la découverte à la salle polyvalente de Augan dans le Morbihan. L’événement sera intergénérationnel, car la science sera à la portée de tous pour mieux comprendre le cosmos et réfléchir à notre place sur Terre. La rencontre promet d’éveiller la curiosité et l’émerveillement de tous les participants devant l’immensité de l’Univers…



Touchée par l’enthousiasme et la curiosité de la première édition de la Fête de l’Astronomie à Augan en 2024, l’association Tête en l’air revient à Augan pour cette seconde édition, et organise la rencontre du samedi 30 août en partenariat avec la municipalité de la commune. La journée sera riche en animations avec des conférences grand public, des projections vidéos, un planétarium, un concert, et avec l’observation du ciel.

Pour les plus jeunes, des jeux en bois, un parcours devinettes autour de l’Univers, une conférence-spectacle interactive, et des ateliers créatifs seront proposés de manière à la fois ludique et pédagogique par l’association Les Enfants Sauvages basée à Guer (56) et présidée par Laurent Trotobas

Les thèmes de la journée seront liés aux mystères de l’univers et à notre place dans celui-ci : comment se forment les étoiles et les planètes ? Que peut-on apprendre sur l’origine de la vie en observant le ciel ? En quoi la Terre est-elle singulière en comparaison avec les autres planètes du système solaire ? Qu’est-ce qui impacte le climat sur notre planète ? Qu’est-ce que l’anthropocène ? etc.

Le programme de samedi 30 août

De 14h à 15h : L’eau dans l’Univers, présentée par Maxime Ruaud, astrophysicien et président de l’association Tête en l’air. La conférence portera sur le milieu interstellaire, sur la formation des étoiles et leur cortège de planètes. Originaire de Guer dans le Morbihan et titulaire d’un baccalauréat S en 2008 puis d’une licence de physique à Rennes (35), Maxime Ruaud obtient ensuite un master d’astrophysique à l’Observatoire de Paris. Il poursuit ses études à Bordeaux (33) et décroche sa thèse de doctorat sur la chimie du milieu interstellaire. Maxime Ruaud postule à la Nasa. Malgré une sélection forte, la Nasa décide de financer des projets porteurs, dont celui du jeune chercheur qui travaille sur la formation des disques proto-planétaires, travail possible grâce aux grands radiotélescopes au Chili…

De 16h à 17h : L’histoire de la gravité : des lois du mathématicien Isaac Newton (1643-1727), aux ondes gravitationnelles du physicien théoricien Albert Einstein (1879-1955) ; la conférence sera dispensée par Adrien Bourgoin, astronome, astrophysicien à l’Observatoire de Paris et docteur en physiothérapie

De 16h à 17h : Atmosphères et climats du Système Solaire, présentée par Tanguy Bertrand, astrophysicien à l’Observatoire de Paris. Planétologue, Tanguy Bertrand a fait ses études à l’École centrale de Nantes (44) puis a obtenu un Master d’astronautique et d’ingénierie spatiale à l’université de Cranfield en Angleterre. Il travaille aujourd’hui au laboratoire de météorologie dynamique, au sein de l’université Pierre-et-Marie-Curie de Paris. Ses recherches portent sur la modélisation des glaces, sur l’atmosphère de Pluton, et également sur le climat martien.

De 18h à 19h : L’eau : Le changement climatique : le soleil, la Terre et les Hommes, un bien commun mis en grande tension par le réchauffement climatique ; la conférence sera exposée par Gérard Gruau, directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), membre du Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC) et rattaché à l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (35). Gérard Gruau est spécialiste des interactions agriculture, climat et ressources en eau. Il étudie les transferts de phosphore dans les bassins versants agricoles et les problématiques d’eutrophisation des réservoirs d’eau superficiels.

La présentation sera suivie par un débat animé par Laurent Labeyrie, paléo climatologue, également membre du HCBC. Laurent Labeyrie est spécialiste des changements climatiques, passés, présents et futurs. Toute sa vie, il a relevé les températures des mers et des océans du globe et prélevé des carottes de glace. Il a constaté avec ses relevés que la température des eaux augmente depuis un siècle et que la terre se réchauffe vite, trop vite ! En 50 ans, la Bretagne a gagné 2 degrés.

De 19h à 21h : Concert duo jazz manouche : Tue-Têt, avec chant, accordéon et violon ; une petite restauration prévue sur place

A 21h : projection du film Marche à l’étoile, en présence du réalisateur Boris Wilmart : l’histoire de Stephen un astronome voyageur, qui muni de son télescope dans son sac à dos, part en randonnée pour partager sa passion avec les personnes rencontrées en chemin et pour questionner le lien de chacun au ciel étoilé…

À partir de 22h30 – Observations au télescope à la tombée de la nuit

Infos pratiques

Fête de l’Astronomie : salle polyvalente de Augan (56)

Samedi 30 août à partir de 13h30

Entrée libre pour tous