Auray. Le peintre Claude Guillemot fête ses 88 ans

En ce 8 août 2025, le peintre, paléontologue et galeriste breton Claude Guillemot souffle ses 88 bougies. Domicilié à Auray dans le Morbihan, il a fait partie de l’équipe franco-américano-éthiopienne de paléontologues qui a découvert le fossile de Lucy en 1974.

Claude Guillemot est né le 8 août 1937 à Crédin, en terre morbihannaise. Après avoir fait ses études supérieures à l’École des Beaux Arts de Rennes (35), il rejoint celle de Paris où il est l’élève des peintres Maurice Brianchon (1899-1979) et Roger Chastel (1897-1981).

Claude Guillemot

En 1962, il est nommé massier, élu par ses condisciples pour les représenter au sein de l’atelier de Brianchon à l’École des Beaux-Arts de Paris et l’année d’après, il obtient le premier prix du Dôme à Paris. Claude Guillemot obtient le Grand Prix de Rome de peinture en 1964 pour son œuvre Le combat avec l’Ange. Il devient pensionnaire de la Villa Médicis de 1965 à 1968 et gagne une médaille d’or au Premio del Fiorino à Florence en 1967 pour Sophie dans un fauteuil.

Le combat avec l’Ange : Grand prix de Rome de peinture 1964

Après son séjour à Rome, il rejoint son ami paléontologue Yves Coppens (1934-2022) en Afrique. Il dirige la prospection et les fouilles sur les gisements de l’Omo, rivière d’Ethiopie, et la richesse fossilifère de l’Hadar en Ethiopie. 400 pièces fossiles d’hominidés seront mises au jour à Hadar. C’est là aussi, sur le site de Hadar dans la dépression de l’Afar, que Claude Guillemot fait partie de l’équipe de paléontologues qui découvrent Lucy en 1974 : 52 fragments osseux font de Lucy le plus vieux et le plus complet squelette d’hominidé ancien connu : Lucy mesure 1,06 mètre ; son squelette est adapté à la marche bipède et possède des caractères autorisant des déplacements arboricoles ; son volume cérébral de 400 cm3 est faible ; elle a de petites canines et une face puissante sans menton ; son âge est estimé à 3,2 millions d’années.

Lucy

En 1976, Claude Guillemot découvre dans la vallée de l’Omo, les restes d’un crâne de Paranthropus qu’il reconstitue dans son atelier. Il participe aux missions françaises de paléontologie et d’archéologie en Afrique et en Asie jusqu’en 2010.

Claude Guillemot vit quelques années en Touraine avant de revenir aux sources et de s’installer, en avril 2014, sur le port de Saint-Goustan à Auray dans le Morbihan. Installé au bout de la rue du Petit-Port, c’est son histoire de famille et ses souvenirs qu’il retrouve avec cet aspect village et la proximité des plages ! Avec son épouse Béatrice, il crée sa propre galerie, la Galerie des Moineaux, aujourd’hui fermée. L’espace était dédié aux œuvres sur papier : dessins, aquarelles, peintures à la gouache, estampes et gravures. Claude Guillemot y exposait ses propres œuvres et celles d’autres artistes.

« Claude Guillemot est la sincérité même ; il est toujours resté simple et humble. C’est un grand Monsieur à découvrir si vous passez par Auray… » C’est ainsi que l’artiste est perçu par son entourage, ses amis et ses connaissances…