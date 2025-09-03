BD L’Incroyable Histoire de la Préhistoire aujourd’hui en bande-dessinée

Raconter clairement plus de deux millions d’années, c’est ce que réussit ce nouvel opus de la série « L’incroyable histoire ». Quand plaisir et érudition se mélangent pour un bonheur de lecture.

Les «Incroyables histoires », formidable collection créée par les éditions les Arènes bénéficient d’un large succès public en combinant la facilité de lecture avec une rigueur scientifique avérée. Le choix d’un narratif illustré de manière souvent humoristique mais rigoureux rend ces ouvrages accessibles à tous. L’incroyable histoire de la Préhistoire est ainsi le seizième opus de la collection. Il répond parfaitement au cahier des charges.

Lorsque l’on évoque la préhistoire deux images apparaissent souvent. D’abord, celle de la frise d’une file indienne « commençant avec le singe se adressant et se terminant avec l’homme blanc barbu, une lance à la main » dans un schéma extrême de simplification. A l’opposé le terme préhistorique est souvent associé à un magma informe de théories renouvelées presque chaque jour et contestées, parmi lesquelles il est difficile de se faire une opinion. Entre l’image fausse du singe se redressant et l’idée inexacte mais restée communément admise, d’une progression linéaire et chronologique des hominidés, cette Bd trace un chemin didactique et clair s’appuyant sur les dernières études scientifiques, paléontologiques, sans omettre de recenser les lacunes de nos connaissances actuelles.

Le récit chronologique de la Préhistoire qui nous est proposé, démarre il y a 2,4 millions d’années pour s’achever avec l’Histoire c’est à dire vers – 3300 et l’apparition des premières écritures. Parfaitement structurée, agrémentée de cartes, de rappels fréquents et de graphiques, cette narration permet au lecteur de situer chaque période dans l’échelle du temps. On découvre notamment un animal peu connu, rarement cité: le purgatorius qui serait le plus ancien des primates et donc l’ancêtre le plus éloigné des hominidés. C’est ce petit animal qui accompagne le lecteur de ses commentaires ironiques au long de deux cents pages, comme un rappel permanent de notre ignorance.

L’essentiel de l’ouvrage raconte les deux périodes majeures de l’évolution : celle du mésolithique d’abord que l’on pourrait qualifier d’âge d’or, époque des chasseurs cueilleurs nomades qui vivent des bienfaits de la nature, à laquelle va succéder le néolithique et son augmentation de la population. Vers – 10 000 selon les régions du globe, les chasseurs cueilleurs se sédentarisent, pratiquent l’élevage, les cultures et dès cette époque abiment leur environnement naturel. Cette mise en abîme évoque en arrière plan l’évolution de notre univers et démontre combien s’est accéléré un processus de dégradation débuté il ya des millénaires et qui désormais prend comme unité de temps les décennies, voire les années. Les échos avec l’histoire contemporaine sont ainsi nombreux et recoupent des débats idéologiques et philosophiques toujours en cours: pourquoi des chefs sont apparus? Pourquoi la domination masculine s’est installée alors que le matriarcat évoqué par certains historiens semble infondé? Quelle fut la première langue? Pourquoi la guerre est devenue un fait permanent? Comment se sont créées les différences sociales? L’ouvrage n’apporte aucune réponse à ces questions mais ouvre des portes pour des esprits curieux d’aller plus loin avec d’autres livres référencés en annexe.

Parmi les constantes majeures de la BD, apparaît clairement la complexité de la chaîne des hominidés dont nombre d’espèces ont cohabité au lieu de se succéder comme il fut longtemps donné à penser. Cette coexistence trouve son exemple le plus marquant dans celle de Sapiens et de Neandertal qui se sont côtoyés avant que ces derniers ne disparaissent. On notera au passage, avec l’évocation de nombre d’idées reçues, des petits coups de griffes donnés à certains chercheurs en quête de notoriété plus que de rigueur scientifique.

Pourtant la lecture terminée, une question essentielle demeure à laquelle aucune réponse formelle ne peut aujourd’hui être apportée: pourquoi, ce que Yuval Harari appelle dans Sapiens, « la révolution cognitive », a concerné les seuls hominidés distinguant ainsi les sapiens des autres animaux? Question vertigineuse qui est le fondement même de nos existences.

L’incroyable histoire de la préhistoire. Historien : Jean-Paul Demoule. Scénariste : Benoist Simmat. Dessinateur : Lucas Landais. Coloriste : Elisa Cellier. Editions Les Arènes BD. 208 pages. 24€. Parution : 4 septembre 2025

