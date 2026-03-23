En BD, dans l’intimité de Matisse, peintre du rêve absolu et du doute relatif

À chaque exposition, sa bande dessinée. Celle dédiée à Matisse, de Julie Birmant et Jörg Mailliet, est une réussite scénaristique et picturale, en s’attachant à l’intimité du peintre.

–> Dédicace à la librairie M’ENFIN ?! 13 rue Victor Hugo, 35000 – Rennes le 28 mars 2026 de 14:30 à 17:30

À quoi tient une passion, ou l’amour d’un peintre ? À un petit bout de papier de cinq centimètres sur quatre ? Probablement, car lorsque, enfant, on collectionne les timbres-poste, il arrive que le souvenir d’un rectangle blanc sur lequel se dessinent deux silhouettes féminines bleues s’inscrive à jamais dans la mémoire. Soixante ans plus tard, ces « Nus bleus », puisqu’il s’agit de ces tableaux de Matisse, renvoient ainsi à l’adolescence et réapparaissent grandeur nature, œuvres majeures de l’exposition qui ouvre ses portes au Grand Palais à Paris (1).

Quelle force se dégage de ces tableaux pour marquer l’imaginaire d’un enfant de six ans ? Bichromie et simplicité apparente des formes et du trait ? Sans doute. Dans ce cas, le peintre originaire du Cateau-Cambrésis a réussi, puisque ces tableaux réalisés à plus de quatre-vingts ans symbolisent sa volonté perpétuelle de se réinventer et d’atteindre l’universel par l’extrême simplicité apparente, notamment celle des gouaches découpées. Avoir touché la sensibilité d’un enfant aurait certainement procuré un grand bonheur à l’artiste, sujet, sa vie durant, à tant de crises d’anxiété créatrice. C’est lors d’une de ces crises que débute la BD qui raconte dix ans de la vie du peintre.

En cette année 1930, à Nice, Matisse doute. Bloqué devant son chevalet, il a le sentiment de se répéter, de n’avoir plus cette fièvre créatrice qui a déjà fait de lui un artiste majeur du XXe siècle naissant. Julie Birmant, après la fabuleuse quadrilogie Pablo, puis Isadora et Dali, réalisés avec son regretté compagnon Clément Oubrerie, nous raconte les affres de la création au quotidien. Loin des cours d’histoire de l’art, la scénariste nous invite dans l’intimité d’un couple qui a trouvé son équilibre grâce à l’épouse, Amélie Parayre, « cheffe de tribu » et pilier essentiel de la construction de l’homme. Sans ambages, cette dernière déclare que, mariée à Henri, elle a dû « l’aider depuis le premier jour à trouver la solution à son “problème pictural” : ma mission sur terre ».

La BD, comme beaucoup d’autres désormais, tend à restituer le rôle essentiel joué par des épouses, mais aussi par des artistes femmes, dans une histoire de l’art tournée presque uniquement vers les hommes. Amélie est tout sauf une femme effacée derrière le génie de son mari. Elle a tout traversé avec lui, y compris la misère, acceptant l’achat de tableaux alors que le couple peine à subvenir à ses besoins quotidiens. Elle a désormais plus de soixante ans, et elle est épuisée d’un Matisse anxieux, solitaire, rongé par le doute, en un mot invivable, dépressif, paradoxe pour le peintre du Bonheur de vivre et de toiles si heureuses et joyeuses, ouvertes à la lumière et à la couleur.

Anxieux, Matisse l’est devant sa technique, qu’il cherche sans cesse à renouveler pour explorer d’autres territoires picturaux, mais il l’est aussi, artiste pourtant reconnu, devant le regard des autres, de l’opinion publique, des collectionneurs Stein ou Chtchoukine, pourtant grands admirateurs et premiers acheteurs. Un voyage, seul, en Amérique, et la rencontre avec le collectionneur Albert C. Barnes, qui lui commandera ses prodigieux panneaux muraux de La Danse, vont lui redonner de l’élan, mais c’est de nouveau une femme qui va lui insuffler un souffle créatif nouveau.

La BD, après le très beau roman de François Vallejo (2), détaille la rencontre avec cette jeune réfugiée russe de 22 ans, Lydia Délectorskaya. Deuxième femme majeure de l’album, le scénario dit à merveille toutes les ambiguïtés d’une relation entre un vieux monsieur et une jeune fille, bientôt modèle, puis muse. Matisse renaît, comme un nouveau peintre, mais aussi peut-être comme un nouvel homme. Avec tact, Julie Birmant dévoile toute l’ambiguïté de la relation d’un artiste et de son modèle : des pinceaux pour saisir la beauté ou pour saisir le corps ?

C’est un Matisse au quotidien qui nous est ainsi raconté, acteur d’un couple en souffrance, père insuffisant, mari égocentrique, insouciant face à la montée des périls. En fait, le portrait d’un créateur égoïste, tourné uniquement vers son œuvre et peu regardant sur le monde extérieur.

Le dessin de Jörg Mailliet est remarquable, évitant l’écueil de ce type de BD, celui de retranscrire exactement des œuvres ou de dessiner « à la manière de ». Les personnages sont magnifiquement campés entre la dépression et les exaltations d’un Matisse rêveur et une Amélie épuisée, mais solide encore face aux nouvelles amours de son mari. Intime est le récit, intimes sont les illustrations, qui laissent à leur juste place les œuvres du peintre, en fond, évoquées mais jamais reproduites à l’identique. Les ateliers, les pièces sont reconstitués avec soin, et on se surprend à trouver ici une table avec un saladier et des pommes chères à Cézanne, ce peintre adulé par Matisse, ou même, peut-être, un Joueur de cartes du peintre aixois à la moustache virile, compagnon d’un banquet de mariage, un des flash-back qui, subtilement, rappellent l’histoire du couple et les débuts à Collioure ou à Paris.

Après le début de la guerre, douze ans seront encore nécessaires pour atteindre l’extrême simplicité des Nus bleus, et quatre-vingts ans pour qu’un enfant se souvienne de ce timbre rangé dans un vieil album et le ressorte. Comme le début d’une entrée dans l’histoire de l’art et de ses émerveillements.

Matisse, le rêve absolu. Scénario : Julie Birmant. Dessin : Jörg Mailliet. Couleurs : Sandra Desmazières. Direction scientifique : Claudine Grammont. Éditions : Les Arènes BD. 144 pages. 24 €.

(1) L’exposition se tient du 24 mars au 26 juillet 2026. Le Grand Palais est ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 19 h 30, avec une nocturne le vendredi jusqu’à 22 h. Fermé le lundi.

(2) La Delector (2022), de François Vallejo, éditions Viviane Hamy : voir chronique sur Unidivers.