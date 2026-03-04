BD Printemps à la Charité : l’incendie d’un bazar et un cinématographe meurtrier en 1897

Philippe Pelaez et Alexis Chabert nous proposent une balade dans Paris, à l’époque où le cinématographe pouvait tuer. Un thriller historique placé sous le signe de Méliès et de Monet. Superbe.

Paris, 1897. Quelques semaines après l’incendie du Bazar de la Charité, les survivants meurent dans d’étranges circonstances, victimes d’hallucinations terrifiantes. L’inspecteur Amaury Broyan, flic brisé, opiomane et hanté par la mort de sa fille, est chargé de l’enquête. Des salons de la haute société aux bas-fonds de la capitale, il s’enfonce dans un mystère où science, culpabilité et vengeance s’entrelacent. Sa rencontre avec Blanche Dambreville, fascinante entomologiste, pourrait bien faire basculer l’affaire… et sa propre raison.

Il existe de multiples façons d’aimer une lecture. Après cette superbe BD, Printemps à la Charité, on se surprend à se rappeler par quelle porte on est entré dans l’album. Ici, par le plaisir des clins d’œil dissimulés à l’histoire de l’art. Un visage au premier plan, une silhouette d’homme à la pipe, et voici des devinettes qu’on se pose, presque malgré soi. Rimbaud, Baudelaire, Monet, Renoir ?

Dès les premières pages, on entre comme dans un jeu fait d’allusions et de souvenirs. Dès les premières pages, on est séduit par la beauté des images d’Alexis Chabert, qui s’amuse avec nous. Dès les premières pages, on est dans une époque, 1897 plus précisément, celle des débuts du cinématographe, celle de l’impressionnisme, de l’Art nouveau. Ce sont les couleurs, les arabesques, les formes arrondies de cette révolution picturale qui nous emportent dans l’Histoire et dans l’histoire.

L’Histoire, c’est celle d’un drame, l’incendie du Bazar de la Charité, lieu d’une vente de bienfaisance où les riches proposaient des objets hétéroclites au profit des pauvres. Lors de la 13e édition, un incendie mortel, dû à la combustion accidentelle de vapeurs d’éther utilisées pour la lampe d’un cinématographe, entraîne la mort d’au moins 125 personnes, dont une écrasante majorité de femmes. Une proportion qui, au-delà de la composition très féminine de l’assistance et des contraintes vestimentaires de l’époque, a aussi nourri une rumeur tenace. Certains témoignages ont accusé des hommes de s’être frayé un passage à coups de canne, au détriment des femmes et des enfants.

L’histoire, quant à elle, débute dans ce contexte, alors que, presque simultanément, des hommes issus de la haute société meurent dans d’étranges circonstances, victimes d’hallucinations et d’attaques fantasmées d’araignées et d’insectes. Trois semaines après la catastrophe du Bazar, effrayé par une vision mortelle, un avocat au barreau de Paris tombe d’un étage au Muséum national d’histoire naturelle, après sa fermeture. Presque au même moment, le directeur du Crédit foncier s’empale sur une grille après avoir fui un ennemi invisible. Un point commun. Ces « accidents » concernent des grands bourgeois, des hommes qui étaient, semble-t-il, présents lors de la catastrophe.

Existe-t-il un lien entre ces événements, alors que court le bruit que des femmes et des enfants ont été bousculés par des hommes et leurs cannes ? C’est ce que doit découvrir l’inspecteur Amaury Broyan, opiomane invétéré depuis la mort de sa fille, qui cherche dans la drogue un anesthésiant à sa souffrance.

Ce nom et cette silhouette parleront à certains. C’est la troisième fois qu’on le rencontre. Découvert dans Automne en baie de Somme, il avait poussé son non-conformisme au plus haut point, quitte à en payer le prix fort, dans Hiver à l’Opéra. Cynique et sans espoir, il reste un enquêteur hors pair, aux méthodes parfois douteuses, souvent pertinentes.

Le charme de ces albums, qui peuvent se lire séparément, réside beaucoup dans la reconstitution de l’ambiance et des bâtiments qui composent ce nouveau Paris à la géographie bouleversée par le baron Haussmann. On se balade parmi les robes à crinoline et les chapeaux haut de forme, entre la tour Eiffel, l’Opéra Garnier et les grands magasins. Autres constantes. Un regard attentif sur des femmes plus fortes et plus importantes que ne le laissent supposer leurs silhouettes corsetées, et une intrigue qui flirte souvent avec le spiritisme, le surnaturel et les forces de l’au-delà.

Les aquarelles de Chabert collent parfaitement à la révolution picturale en cours et apportent un charme idéal à un scénario bien ficelé. Les sous-bois des parcs évoquent les tableaux de Claude Monet, quand les ombres violettes atténuent la lumière du soleil. Les magnifiques pages d’ouverture des chapitres rappellent les traits de Gustav Klimt ou d’Alfons Mucha. Et puis, vous ferez connaissance avec une mystérieuse entomologiste, spécialiste des araignées, qui aime peut-être, elle aussi, tisser sa toile autour d’elle. Elle a les yeux verts et porte autour du cou un étrange collier orné d’un insecte rouge et noir. Venimeuse ou guérisseuse ? Amoureuse ou entremetteuse ?

Automne. Hiver. Printemps. Pas besoin de la perspicacité de l’inspecteur Broyan pour deviner l’en-tête du prochain album, « Été ». La suite ? L’enquêteur nous l’a soufflée. « Été… sous la lune bleue ». Nous y serons, fidèles au rendez-vous des auteurs. Cet été, ou un peu plus tard.

Printemps à la Charité. Scénario, Philippe Pelaez. Dessins et couleurs, Alexis Chabert. Éditions Grand Angle. 72 pages. 17,90 €.