Bretagne. L’écopâturage, un modèle écologique en pleine expansion

Depuis quelques années maintenant, des moutons, parfois des chèvres, remplacent les tondeuses et les débroussailleuses dans les jardins et terrains de notre pays, notamment dans les départements bretons, sans doute parmi les plus précurseurs.

Nous observons de plus en plus des enclos à l’intérieur desquels paissent paisiblement des moutons et des chèvres : chez de nombreux particuliers ; mais aussi au sein de parcs publics municipaux ; d’établissements privés comme des maisons de retraite, telle la Résidence Ehpad du Launay à Pleubian dans les Côtes d’Armor et sa bergerie qui accueillent les moutons en éco pâturage ; ou encore sur le terrain des supermarchés, à l’image du magasin Lidl de Ploërmel dans le Morbihan…

Les moutons ne sont pas uniquement installés pour l’aspect campagne, mais pour entretenir la parcelle dans laquelle ils évoluent ; d’ailleurs on les retrouve aussi dans les villes, en périphérie, au bord des routes, dans les parcs, tout près de grands sièges sociaux et sur les campus : les moutons s’activent depuis maintenant plus d’une décennie sur différentes parcelles, partout en France.

Issy-les-Moulineau (92) Tours (37)

Ce sont, en réalité, des tondeuses sur pattes. Les moutons possèdent des avantages à la fois écologiques, environnementaux, économiques et sociaux.

L’éco-pâturage maintient et préserve la biodiversité : la faune comme la flore locale, les insectes et les végétaux, car le pâturage des moutons est doux et respectueux. Les moutons ont un grand appétit et ne cessent de brouter encore et encore ; le terrain est toujours entretenu et soigné toute l’année. Il n’y a pas de mauvaises herbes, pas de terrain en friche, ni en jachère, car les moutons travaillent comme personne ! Avec des moutons, le terrain est toujours fertilisé et la vie est présente, tout le contraire des lames et des broyeuses des engins de jardinage. Les déjections des moutons et des chèvres se désintègrent rapidement dans le sol et créent un engrais naturel bénéfique pour les micro-organismes. Les insectes pollinisateurs peuvent s’y développer.

Préférer les moutons à la tondeuse thermique ou électrique et les chèvres au rotofil des débroussailleuses est aussi économique : plus besoin d’énergie électrique ni de carburant ; plus d’odeurs de gaz brûlés ; plus d’entretien mécanique ; et surtout plus de bruit, plus de nuisances sonores pour le voisinage avec la tonte écologique et la pratique de l’éco-pâturage, de quoi se laisser de plus en plus séduire…

Enfin, les animaux sont un vecteur de lien social. Autour des moutons, les personnes échangent bien plus facilement. Ils développent l’éveil, la curiosité, et l’intérêt pour l’animal ! L’éco-pâturage est un excellent moyen de créer un lien unique entre les résidents et la nature. L’entretien des terrains par des moutons, plutôt que par des tondeuses, est aussi l’occasion de discuter écologie et préservation de la nature entre les générations. La venue de moutons dans les maisons de retraite est conviviale et vraiment bénéfique pour tout le monde : pour les résidents, comme pour le personnel…

Loin d’être une invention récente, l’éco-pâturage, jadis appelé écopastoralisme, a toujours existé. Depuis des siècles, les animaux ont un rôle d’entretien du paysage. Déjà en 1863, les moutons étaient utilisés à cet effet dans Central Park à New York aux Etats-Unis, à Boston et à Chicago, également à Londres en Angleterre. Avec le développement de l’industrialisation, notamment dans le monde agricole, peu à peu, les moutons ont été remplacés par des machines, et la tendance du jardin tondu à ras est apparue. Évidemment, la tonte par les moutons est un peu moins parfaite qu’avec une tondeuse, mais c’est aussi beaucoup plus sympathique et surtout bien plus écologique…

Central Park à New York

Il n’est pas toujours nécessaire d’être le propriétaire des moutons pour avoir la prestation de l’éco-pâturage chez soi. En effet, elles sont nombreuses les entreprises à proposer la location de moutons :

Lamouton’deuse est l’entreprise de David Leclercq, installée avec ses moutons d’Ouessant et du Cameroun à Plouaret (22). Originaire de l’Aube, son idée avait déjà été testée dans sa région natale. Après de longues périodes de pluie, les tontes ne cessaient de s’enchaîner et nécessitaient une grande mobilisation humaine et un besoin de carburant important pour les tondeuses. En regardant du côté de la Bretagne, il découvre l’éco-pâturage, s’installe et confie la tonte à des moutons. L’autoentrepreneur précise que non seulement ses moutons sont des tondeuses écologiques mais aussi des vecteurs d’un formidable lien social. Les moutons, sociables et inoffensifs permettent par ailleurs de mieux connaître leurs cycles de vie.



Que ce soit une location pour l’année ou pour une saison spécifique, l’auto entrepreneur s’occupe de tout : enclos, arrivée des moutons, nourrissage, soins et retour au bercail…

Pour contacter l’entreprise, par mail : lamoutondeuse@orange.fr

Moutons-Gloutons à Vannes est l’entreprise spécialisée dans les travaux d’éco-pâturage ; elle intervient sur 21 communes dans le Morbihan, également dans les départements limitrophes. Elle met à disposition des moutons, des chèvres, des vaches et des chevaux sur différentes zones d’herbe, et choisit en fonction de chaque terrain le type d’animaux le mieux adapté…

L’entreprise s’adresse aux gestionnaires de milieux naturels, aux communes, aux entreprises, aux particuliers et aux associations de défense de l’environnement.

Contact : 02 97 26 25 00

Les Tontons Tondeurs, est une entreprise d’éco-pâturage, basée dans le Finistère : à Morlaix, à Brest et à Quimper, également dans le Morbihan à Vannes et Lorient. Elle propose à sa clientèle une alternative aux techniques mécaniques et phytosanitaires qui consiste à faire paître des animaux pour entretenir les espaces verts. Par le choix de ses animaux, elle préserve les races anciennes et assure leur transmission aux générations futures.

L’entreprise intervient sur les pelouses, les parcs et terrains de loisirs, dans les écoles, les établissements de santé, sur les zones d’activité, autour des sites et monuments historiques, dans les vergers, les sous-bois, et les chemins pédestres, également dans les milieux naturels sensibles…

Après la définition de chaque demande, elle propose une réponse technique adaptée et personnalisée à sa clientèle.

Contact : 06 65 27 10 45

À Noyal Châtillon sur Seiche, en Ille-et-Vilaine, l’entreprise les Moutons de l’Ouest propose à ses clients de remplacer les tondeuses et débroussailleuses par des animaux, et d’améliorer de façon durable leur cadre de vie. Depuis 2016, elle intervient sur l’ensemble du département de l’Ille et Vilaine dans une gestion plus écologique et sociale des espaces verts.

L’entreprise propose un coût annuel fixe pour entretenir un espace où la mécanisation peut être évitée : à l’arrière ou à l’avant d’un bâtiment industriel ; d’un bâtiment ou d’un parc communal, dans une école, etc…

Contact : 02 99 67 38 30

Quelques renseignements, pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires et adopter des moutons

Plus de 200 races de moutons d’élevage ont été créées. Une soixantaine de races de moutons vivent en France, dont certaines sont devenues rares et font l’objet de programmes de conservation.

Leur pelage est épais et laineux, aux coulleurs variées selon la race, du gris au blanc en passant par le noir, parfois tacheté. Leur taille varie entre 1 mètre et 1,5 mètre de long, pour un poids variant de 45 à 100 kg. Herbivore, il vit entre 10 et 12 ans

Les moutons mâchent de l’herbe ou du foin durant la majeure partie de la journée. Ils doivent en avoir à disposition, ainsi que de l’eau fraîche et propre, tous les jours. Le fourrage, composé d’herbe fraîche et de foin, doit représenter au moins la moitié de l’alimentation des moutons. Le reste peut provenir d’un mélange à base de céréales adapté à ses propres besoins.

Accueillir un mouton demande un espace minimum de 300 m2 ; il sera cependant bien plus heureux s’il dispose de 1000 m2. Mieux vaut privilégier deux moutons, ou trois si la place est suffisante pour éviter la solitude. Le mouton fait aussi bon ménage avec un autre animal : chèvre, âne, etc…

Pour le protéger du froid, du vent et de la pluie, le mouton doit avoir un abri : de nombreux types d’hébergement existent pour les moutons : les granges traditionnelles, les bâtiments sur poteaux ; les baraquements en bois, les bâtiments métalliques…

