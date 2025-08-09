Nouvelle vague de chaleur en France : 28 départements en vigilance orange samedi

Un nouvel épisode de chaleur s’installe depuis vendredi 8 août 2025 sur une large moitié sud. Météo-France a confirmé l’extension de la vigilance orange à 17 départements supplémentaires de la moitié sud pour un début d’événement samedi 9 août à 12 h, portant à 28 départements le nombre de territoires concernés. Les températures devraient atteindre jusqu’à 40 °C localement dès samedi après-midi.

Ce qu’il faut retenir

Début de l’épisode vendredi 8 août sur le Sud-Ouest et le Centre-Est ; extension confirmée samedi à 12 h à 17 départements supplémentaires.

28 départements en vigilance orange samedi à partir de 12 h (après un premier seuil à 17).

Minimales largement comprises entre 20 et 22 °C en Occitanie et en vallée du Rhône samedi matin ; après-midi entre 37 et 39 °C, jusqu’à 40 °C localement.

Risque accru d’incendies sur le pourtour méditerranéen et le Sud-Ouest.

Les départements concernés ce samedi (vigilance orange)

Selon les bulletins du matin, la vigilance orange couvre 28 départements de la moitié sud :

Occitanie : Ariège, Aude, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne

: Ariège, Aude, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine : Charente, Corrèze, Dordogne, Lot-et-Garonne

: Charente, Corrèze, Dordogne, Lot-et-Garonne Auvergne-Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Isère, Rhône, Savoie, Haute-Savoie

Calendrier de l’épisode

Vendredi 8 août : passage initial en orange de 11 à 17 départements, premières maximales proches de 38–39 °C localement. Samedi 9 août : extension confirmée à 17 départements supplémentaires à partir de midi, portant le total à 28 ; minimales de 20–22 °C en Occitanie et vallée du Rhône, après-midi entre 37 et 39 °C, pointes à 40 °C. Dimanche 10 août : chaleur en nouvelle hausse sur le Sud, pics jusqu’à 41 °C du pied des Cévennes à la basse vallée du Rhône ; possible extension de la vigilance.

Que signifie la vigilance orange canicule ?

La vigilance orange signale une chaleur intense et durable susceptible d’affecter la santé de tous, en particulier des personnes fragiles (âgées, malades chroniques, isolées), mais aussi des travailleurs en extérieur et des sportifs. Suivre les conseils et consignes locales est recommandé.

Quels risques concrets ?

Sanitaires : déshydratation, coups de chaleur, aggravation de pathologies existantes ; attention aux jeunes enfants et aux personnes âgées/isolées.

: déshydratation, coups de chaleur, aggravation de pathologies existantes ; attention aux jeunes enfants et aux personnes âgées/isolées. Incendies : végétation sèche et vent local renforcent l’aléa feux de forêts dans plusieurs zones méditerranéennes et du Sud-Ouest.

: végétation sèche et vent local renforcent l’aléa feux de forêts dans plusieurs zones méditerranéennes et du Sud-Ouest. Transports : trafic dense de chassé-croisé estival, chaussées surchauffées, climatisation sollicitée ; prudence accrue recommandée.

Conseils pratiques (santé et quotidien)

Boire régulièrement, éviter alcool et boissons très sucrées ; fractionner les repas.

Limiter les activités physiques et les expositions entre 12 h et 18 h ; rechercher l’ombre.

Rafraîchir le logement (aération tôt le matin / tard le soir, fermer volets en journée), privilégier les pièces les plus fraîches.

Prendre des nouvelles des proches fragiles ; signaler toute détresse au 15/112.

Reporter les travaux extérieurs non essentiels ; aménager les horaires lorsque c’est possible.

Pourquoi si chaud ?

Un dôme d’air très chaud remonte sur la moitié sud, entretenu par une circulation d’ouest à sud-ouest. L’ensoleillement durable et la faible ventilation favorisent l’accumulation de chaleur au sol, avec des nuits parfois tropicales (> 20 °C). Les modélisations officielles anticipent 38–40 °C sur de nombreuses plaines, et jusqu’à 41 °C localement.

Et après ?

Le pic s’annonce entre dimanche et le début de semaine prochaine dans le Sud. Une baisse pourrait intervenir plus tard par l’ouest ou le nord-ouest, mais l’incertitude demeure sur le timing et l’ampleur. Suivez la carte de vigilance en temps réel et les bulletins départementaux.