CAP Danse 2025 : quand les corps rencontrent les paysages de Cornouaille

Du 19 au 28 septembre 2025, le territoire de Concarneau Cornouaille Agglomération vibre au rythme de la danse contemporaine avec la 4e édition du festival CAP Danse.

Porté par l’association itinérante Danse à tous les étages, l’événement déploie une programmation foisonnante qui conjugue spectacles, performances en plein air, rencontres, projections et moments partagés, entre Concarneau, Pont-Aven, Trégunc, Rosporden, Elliant, Tourc’h, Névez et Saint-Yvi.

Une identité nouvelle et un ancrage local fort

Cette édition arbore une nouvelle identité visuelle signée Richard Louvet, et poursuit son ambition première : faire dialoguer patrimoine, paysages, corps et imaginaires. Des halles de Concarneau au Bois d’Amour de Pont-Aven, des jardins du château de Kerminy aux places de village, chaque espace devient scène, réinventé par le mouvement des danseurs et la rencontre avec le public.

Les temps forts du week-end d’ouverture

Vendredi 19 septembre

Blank Placard Dance Kids – Adaptation pour enfants de l’œuvre mythique d’Anna Halprin par Anne Collod. 18h, parvis des halles de Concarneau. Gratuit.

Entropie – Une pièce magistrale du chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus, portée par l’Ensemble chorégraphique du Conservatoire de Paris. 20h, Carré des Larrons, Concarneau. Gratuit.

Samedi 20 septembre

En terrain décolonial – Documentaire sonore de Charlotte Imbault. 10h30, Musée de Pont-Aven (salle Julia). Gratuit.

Join 2 – Ioannis Mandafounis avec l’Ensemble du Conservatoire de Paris. À Elliant (11h, jardins de la mairie) puis à Trégunc (16h30, Domaine les Grandes Roches). Gratuit.

Cueillette sonore et repas partagé – Rencontre conviviale entre artistes et public. 12h30, château de Kerminy, Rosporden.

Conversations dansées – Création d’Anne Collod dans l’écrin du Petit Château, Ville Close de Concarneau. 18h30, payant.

Mascarades – Betty Tchomanga revisite la figure de Mami Wata, déesse mi-femme mi-poisson du panthéon vaudou. 21h, Bois d’Amour à Pont-Aven. Payant.

Dimanche 21 septembre

Histoire(s) Décoloniale(s) #Mulunesh – Betty Tchomanga explore les récits entre Afrique et Occident. 11h et 16h, médiathèque de Tourc’h. Payant.

quatre trois ◇ : △ – Andrège Bidiamambu et Seren Kano revisitent le locking, danse funk née dans les années 1970. 11h, plateau des sports de Saint-Yvi, puis 16h30, Village Club Miléade Port-Manech à Névez. Gratuit.

Écran somnambule – Latifa Laâbissi revisite la célèbre Danse de la sorcière de Mary Wigman dans une performance troublante. 14h et 15h, Musée de Pont-Aven. Gratuit sur réservation.

Dix jours pour célébrer la danse sous toutes ses formes

Tout au long du festival, le public pourra également profiter d’expositions, projections de films, ateliers, moments festifs et bals, avec une clôture prévue le dimanche 28 septembre à Trégunc autour d’un grand bal orchestré par les performeurs du collectif Bounce (Sons of Wind).

Informations pratiques

Trois possibilités pour réserver vos billets :

• en ligne sur le site internet

• dans les bureaux d’informations touristique de Concarneau, Névez, Pont-Aven, Rosporden et Trégunc.

• sur place le jour du spectacle/atelier (dans la limite des places disponibles)

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes), contacter le festival à cette adresse : contact@danseatouslesetages.org

