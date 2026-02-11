Renc’art Japon en deux à Hennebont avec Dany Guèble et François Jeune

Envie de découvrir une exposition autrement qu’en « simple » visiteur ? Le Renc’art de l’exposition Japon en deux propose un format privilégié : une visite accompagnée pensée comme un temps d’échange, pour comprendre la démarche des artistes, entrer dans les œuvres par le récit, et ouvrir la discussion sur ce que le Japon déclenche en nous — entre imaginaire ancien et perceptions contemporaines.

Dany Guèble et François Jeune

À l’affiche, Dany Guèble et François Jeune croisent leurs regards : photographies pour l’une, peintures pour l’autre. Deux écritures visuelles qui se répondent et composent un diptyque sensible : un Japon « en deux » qui tient à la fois du voyage, de la mémoire, du détail quotidien et de la persistance des formes. L’exposition s’inscrit dans cette zone fragile où l’on observe ce qui reste, ce qui s’efface, ce qui insiste — comme une empreinte légère après le passage.

Pourquoi y aller ?

Rencontrer les artistes et entendre la genèse du projet.

Décoder les œuvres avec des clés de lecture accessibles, sans surplomb.

Parcourir l'exposition en compagnie, avec un rythme et une attention différents.

Entrée gratuite : un bon prétexte pour pousser la porte, même « juste par curiosité ».

