Émile Souvestre, écrivain des grèves, des légendes et du peuple breton

L’avocat, journaliste et écrivain Émile Souvestre (1806-1854) demeure l’une des grandes figures littéraires bretonnes de la première moitié du XIXe siècle. Son œuvre, foisonnante, compte plus d’une centaine de textes publiés en moins de vingt-cinq ans et traverse des genres multiples, du récit documentaire à la fiction, en passant par une ethnographie sensible de la Bretagne.

Né le 15 avril 1806, il y a 220 ans en 2026, Émile Souvestre, malgré une santé fragile et une vie brève, a laissé une production considérable. Il reste aujourd’hui surtout associé à ses écrits sur la Bretagne, qu’il a puissamment contribué à faire connaître dans le champ littéraire français. Les amateurs d’anticipation lui reconnaissent aussi une place pionnière, puisqu’il est l’auteur de Le Monde tel qu’il sera (1846), souvent regardé comme la première dystopie française, bien avant Jules Verne.

Breton de cœur autant que d’écriture, Émile Souvestre a arpenté rivages, grèves, étangs, ports et campagnes, en recueillant les récits, les gestes, les croyances et les imaginaires populaires. Chez lui, la Bretagne n’est pas un simple décor régional : elle devient une matière littéraire, presque une civilisation poétique, traversée de mystères, de légendes et de figures humaines inoubliables.

Biographie

Né Charles-Émile Souvestre le 15 avril 1806 à Morlaix, dans le Finistère, il est le dernier d’une fratrie de cinq enfants. Son père, Jean-Baptiste Souvestre, ingénieur des Ponts et Chaussées, lui transmet très tôt le goût de l’observation et du territoire. Sa mère, Marie-Françoise Boudier, appartient à un milieu cultivé. La famille, d’origine irlandaise selon plusieurs sources biographiques, est installée depuis plusieurs générations en Bretagne.

Le jeune Émile grandit dans un univers où se mêlent les paysages maritimes, les récits populaires et les livres. Il écoute les légendes racontées par les paysans, rêve de voyages et de pirates, et développe très tôt une sensibilité d’écrivain. Son père envisage pour lui une carrière sérieuse, peut-être scientifique, mais la mort de celui-ci en 1824 bouleverse sa trajectoire. Émile Souvestre s’inscrit alors à la faculté de droit de Rennes afin de devenir avocat, tout en commençant à publier des poèmes dans des périodiques nantais. Licencié en droit en 1826, il monte à Paris où il tente d’abord sa chance au théâtre.

Émile Souvestre

En 1828, la mort de son frère, capitaine au long cours, le contraint à revenir auprès de sa famille. Pour subvenir aux besoins des siens, il accepte divers emplois, notamment dans le monde du livre, avant de travailler à Nantes dans l’enseignement. Cette période, moins brillante en apparence, est pourtant décisive : elle lui permet d’écrire, de publier Rêves poétiques et d’affirmer peu à peu sa vocation littéraire. Il compose également de nombreuses pièces de théâtre, dont plusieurs seront jouées ou adaptées sur les scènes parisiennes.

Le 20 avril 1830, il épouse Cécile Ballot-Beaupré. Un fils, Alexis Émile, naît le 9 mai 1831. Mais le bonheur est de très courte durée : son épouse, puis son enfant, meurent la même année, à quelques mois d’intervalle. Cette double disparition marque profondément l’écrivain.

Dans le même temps, Souvestre participe aux journées révolutionnaires de Juillet 1830. Il fonde ensuite La Revue de l’Ouest ainsi qu’une librairie, mais ces entreprises échouent rapidement. En mai 1832, il se remarie avec Anne Papot, écrivaine engagée qui publie sous le pseudonyme de Nanine Souvestre. Le couple aura trois filles. Après des séjours à Morlaix puis à Brest, où il dirige un temps le journal Le Finistère, il s’installe définitivement à Paris en 1836 afin de se consacrer à la littérature.

Cette installation parisienne ouvre sa véritable période de consécration. La publication de Les Derniers Bretons, vaste fresque de souvenirs, de portraits et d’observations consacrée à sa région natale, lui apporte une notoriété durable. Plus tard, Le Foyer breton prolongera cette attention aux contes, aux mœurs et aux imaginaires de Bretagne. Dès lors, son activité devient intense : romans, nouvelles, essais, pièces de théâtre, articles critiques et textes moraux se succèdent à un rythme soutenu.

Les romans forment toutefois la part la plus ample de son œuvre. Souvestre croit à la mission morale de la littérature : pour lui, le romancier ne doit pas seulement distraire, mais éclairer, instruire et proposer une lecture éthique du monde social. Cette conviction explique son intérêt pour la littérature populaire, qu’il juge injustement négligée, et son souci constant d’écrire des œuvres accessibles sans renoncer à l’ambition intellectuelle.

Parallèlement, Émile Souvestre devient critique littéraire pour plusieurs grands journaux et revues, notamment Le Temps, Le Siècle, La Revue de Paris et la Revue des Deux Mondes. En 1851, il publie Un philosophe sous les toits, recueil moral et méditatif qui exalte les vertus domestiques, la dignité des humbles et l’attachement à la patrie. Le livre rencontre un large succès. Son travail est également salué par l’Académie française, qui distingue ses Causeries historiques et littéraires.

Affaibli depuis longtemps par la maladie, il se retire en 1854 dans un cottage de Montmorency. Il y meurt le 8 juillet 1854, à l’âge de 48 ans, emporté par une hypertrophie du cœur. Il repose au cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

Auteur prolifique, voyageur immobile des terres bretonnes, moraliste social, observateur des humbles et pionnier de la dystopie, Émile Souvestre occupe une place singulière dans le paysage littéraire français. Son œuvre, aujourd’hui moins lue qu’elle ne le mériterait, demeure précieuse pour comprendre à la fois la fabrication littéraire de la Bretagne au XIXe siècle et l’émergence d’une sensibilité moderne, attentive au peuple, aux territoires et aux métamorphoses du monde.