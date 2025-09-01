Il y a 40 ans, le Titanic était retrouvé dans les fonds marins de l’Atlantique Nord

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot Titanic, dit l’insubmersible, sombrait dans les eaux de l’Atlantique nord. Le 1er septembre 1985, son épave est retrouvée par l’océanographe Robert Ballard, à 3 821 mètres de profondeur et environ 600 kilomètres au large des côtes de Terre-Neuve au Canada.

Robert Ballard, océanographe de renom, collabore avec les forces armées de la Marine américaine pour créer un robot capable d’explorer les fonds marins. Son prototype vise à retrouver les sous-marins nucléaires qui ont coulé. Après avoir localisé le Titanic avec l’aide du SAR – un sonar ultra sophistiqué capable de fournir des images très précises du fond de l’océan – , l’épave du paquebot est découverte le 1er septembre 1985 par l’expédition franco-américaine et le navire français Suroît. Aucun objet n’est remonté au cours de cette expédition. Robert Ballard considère l’épave comme un tombeau et dépose deux plaques : la première sur la proue demandant que le navire soit laissé en paix ; la seconde à la poupe en hommage aux victimes.

De nombreuses expéditions s’ensuivent de 1986 à 2010 par la RMS Titanic Inc. Celle de 1987 permet de remonter près de 800 objets collectés, des effets personnels ayant appartenu aux passagers. Deux nouvelles expéditions se déroulent sur l’épave en 1993 et 1994 ; elles remontent plus d’un millier d’objets. En 1995, le réalisateur James Cameron revient sur les lieux du naufrage pour préparer son film, qui deviendra culte, Titanic. Grâce à des robots télécommandés, l’intérieur de l’épave est en partie exploré au niveau du grand escalier et des sections adjacentes.

En 2004, une nouvelle expédition permet de remonter 75 objets, dont un grand nombre proviennent du restaurant. En août 2010, l’expédition qui a pour objectif de photographier chaque partie de l’épave pour établir une carte du site en 3D, permet de sensibiliser le public à la détérioration de l’épave et à son importance historique.

2023 : en 3D

Au total, 5 500 vestiges ont resurgi des fonds marins grâce aux expéditions menées par la RMS Titanic Inc, la seule entreprise à être autorisée à extraire des objets du champ de débris du Titanic.

Aujourd’hui, les scientifiques ne sont pas d’accord sur la vitesse de la dégradation de l’épave ; les ponts s’effondrent les uns sur les autres et, année après année, on perd un peu plus l’accès à l’intérieur de l’épave.

L’histoire du Titanic

Le paquebot transatlantique Titanic de la compagnie britannique White Star Line est réputé pour être le plus grand (269 mètres de long, 28 mètres de large et 53 mètres de haut) et plus luxueux paquebot au monde, et est qualifié d’insubmersible au moment de sa mise à l’eau.

le Titanic

Pour son premier voyage, le Titanic navigue jusqu’à New York avec 2 240 passagers (voyageurs et personnel) à son bord. Avec comme capitaine Edward Smith, il part de Southampton en Angleterre le mercredi 10 avril 1912 à 12h15, et doit faire une escale à Cherbourg en France puis à Queenstown en Irlande. Le paquebot fait naufrage au Large de Terre Neuve après avoir percuté un iceberg à tribord dimanche 14 avril 1912 à 23 h 40 ; il coule en moins de trois heures, à 2 h 20 le lundi 15 avril 1912.

Le Titanic avait pourtant reçu le dimanche, à 22h30, un avis pour signaux lumineux du navire Rappahannock, signalant un épais champ de glace et plusieurs icebergs. D’autres navires – Le Californian et le Baltic – signalent aussi des avis de glace. Deux veilleurs du Titanic aperçoivent un iceberg droit devant dans le brouillard et le signalent à la passerelle ; 37 secondes plus tard, le Titanic, qui navigue trop vite, vire, mais il heurte quand même l’iceberg. Le choc plie des tôles et fait sauter des rivets qui ouvrent une voie d’eau dans la coque.

À 0 h 25, l’ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canots de sauvetage, trop peu nombreux. À 2 h 18, les lumières du Titanic s’éteignent et, un instant plus tard, le paquebot se brise en deux parties. La partie avant coule, la partie arrière flotte pendant quelques instants, se remplit d’eau lentement et sombre à 2 h 20.

Il faudra attendre 3 h 30, pour que les passagers des canots aperçoivent les feux du paquebot Carpathia. À 5 h 30, le Californian arrive aussi sur les lieux du désastre. Le dernier canot est récupéré à 8 h 30. L’équipage du Carpathia a fait tout ce qu’il pouvait pour les rescapés du Titanic, et de nombreux passagers ont cédé leurs cabines à ceux qui avaient été exposés au terrible naufrage.

les rescapés du Titanic sur le Carpathia.

Le bilan est lourd : sur les 2 240 passagers et membres de l’équipage, 1 496 périssent, 25 % des femmes contre 82 % d’hommes. Il y a donc un peu plus de 700 rescapés. Parmi les survivants, la Britannique Mary Ann Charlotte Davis (1883-1987) est celle qui a vécu le plus longtemps. Elle s’est éteinte le 29 juillet 1987 à l’âge de 104 ans.

Mary Ann Charlotte Davis est née à Londres, en Angleterre, le 18 mai 1883. Après avoir travaillé à Londres comme cuisinière dans des familles aisées, elle décide d’immigrer à New-York en 1912, car elle a déjà des frères et sœurs qui y vivent. Elle est âgée de 29 ans, quand elle monte sur le Titanic à Southampton le 10 avril 1912 avec un billet de seconde classe.

Mary Ann Charlotte Davis

Quand elle raconte la nuit du naufrage, elle se souvient d’un steward venir la réveiller, d’avoir enfilé un manteau sur sa chemise de nuit et mis ses chaussures. Après avoir rassemblé quelques objets nécessaires, elle monte sur le pont des embarcations avec sa compagne de cabine, Lucy Ridsdale, 58 ans, atteinte d’un pied bot. Un marin indique aux deux femmes qu’elles doivent prendre leurs gilets de sauvetage. Mary Ann Charlotte retourne seule les chercher dans leur cabine. À son arrivée sur le pont d’embarcation, Lucy est déjà dans le canot de sauvetage n °13 qui commence sa descente. Un membre d’équipage « jette » Mary Ann Charlotte à son tour dans le canot. Elle se souvient avoir atterri au fond du canot, se heurtant douloureusement les genoux, et que les occupants de son canot chantaient Pull for the Shore, Sailors pour couvrir le bruit. Elle se retrouve à côté de Agnès Sandström, 25 ans, et de ses deux très jeunes filles : Margit 4 ans et le bébé Béatrice. Mary Ann Charlotte se rappelle avoir tenu dans ses bras l’une des enfants la majeure partie de la nuit tandis que sa mère s’occupait de l’autre.

Arrivée à New York à bord du Carpathia, Mary Ann Charlotte Davis est accueillie par sa sœur et son beau-frère. Toute sa vie, elle a donné des interviews à des passionnés du Titanic et des journaux, même à plus de 100 ans. Lors de la découverte de l’épave en 1985, elle avait 102 ans.

Lucy Ridsdale, Agnès, Margit et Béatrice Sandström

Agnès Sandström et ses filles sont envoyées à l’hôpital Saint-Vincent de New-York pour une semaine d’observation. La famille restera peu de temps aux États-Unis et elle repartira en Suède. Le couple Sandström aura trois autres enfants.

Quant à Lucy Ridsdale, elle se souvient avoir rapidement été aidée à monter dans le canot, en raison de son handicap. Elle se rappelle du temps extrêmement froid, du vent glacial, de l’eau dans le canot, d’avoir beaucoup souffert du froid, et que les heures avaient été longues avant d’être tous récupérés par le Carpathia. Lucy Ridsdale ne retourna jamais en Angleterre et resta à Chicago aux États-Unis…

Millvina Dean avec sa mère Millvina Dean, avec son frère

Millvina Dean, née le 2 février 1912 : âgée d’à peine 2 mois 1/2 était la plus jeune passagère et rescapée du Titanic. Elle voyageait avec ses parents et son frère aîné, car la famille voulait ouvrir un bureau de tabac dans le Kansas aux Etats-Unis. Le père de famille est mort dans la catastrophe ; la mère et ses enfants sont rentrés en Angleterre.