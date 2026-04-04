04 – De Ferme en Ferme, Département des Alpes de Haute-Provence (04), Les Mées

04 – De Ferme en Ferme 25 et 26 avril Département des Alpes de Haute-Provence (04) Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Pendant 2 jours, des hommes et des femmes passionnés par leur métier vous accueillent chez eux et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire au contact du vivant et de leurs produits.

Des journées portes ouvertes pour mieux se connaître et échanger sur notre agriculture durable et notre alimentation.

Découvrez les circuits

1. Entre Durance et Verdon

2. Entre Lure et Durance

3. Au gré des Vallées

Département des Alpes de Haute-Provence (04) Les mées 04190 Les Mées 04190 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.defermeenferme.com/preparer-mes-visites-04-alpes-de-haute-provence »}]

Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés.