04 – De Ferme en Ferme, Département des Alpes de Haute-Provence (04), Les Mées
04 – De Ferme en Ferme, Département des Alpes de Haute-Provence (04), Les Mées samedi 25 avril 2026.
04 – De Ferme en Ferme 25 et 26 avril Département des Alpes de Haute-Provence (04) Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T09:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Pendant 2 jours, des hommes et des femmes passionnés par leur métier vous accueillent chez eux et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire au contact du vivant et de leurs produits.
Des journées portes ouvertes pour mieux se connaître et échanger sur notre agriculture durable et notre alimentation.
Découvrez les circuits
1. Entre Durance et Verdon
2. Entre Lure et Durance
3. Au gré des Vallées
Département des Alpes de Haute-Provence (04) Les mées 04190 Les Mées 04190 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.defermeenferme.com/preparer-mes-visites-04-alpes-de-haute-provence »}]
Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés.
À voir aussi à Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence)
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- CIRCUIT VOIE VERTE N°5 LES MEES Les Mées Sarthe 1 mai 2026
- Sentier de découverte des Pénitents des Mées Les Mées Alpes-de-Haute-Provence 1 mai 2026
- Moulin des Pénitents, La chauchiere, 04190 Les Mees, Digne-les-Bains, Les Mées 5 juin 2026