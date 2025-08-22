Sentier de découverte des Pénitents des Mées Les Mées Alpes-de-Haute-Provence

Sentier de découverte des Pénitents des Mées

Sentier de découverte des Pénitents des Mées 04190 Les Mées Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez découvrir le coeur des Rochers des Pénitents des Mées et les magnifiques points de vue sur la Vallée de la Durance.

+33 4 92 30 08 57

English :

Come and discover the heart of the Rochers des Pénitents des Mées and the magnificent views over the Durance Valley.

Deutsch :

Entdecken Sie das Herz der Rochers des Pénitents des Mées und die herrlichen Aussichtspunkte auf das Durance-Tal.

Italiano :

Venite a scoprire il cuore dei Rochers des Pénitents des Mées e la magnifica vista sulla Valle della Durance.

Español :

Venga a descubrir el corazón de los Rochers des Pénitents des Mées y las magníficas vistas sobre el valle del Durance.

