05 – « Marchés des Producteurs de Pays » d’Ancelle, Ancelle (05), Ancelle
05 – « Marchés des Producteurs de Pays » d’Ancelle, Ancelle (05), Ancelle jeudi 9 juillet 2026.
05 – « Marchés des Producteurs de Pays » d’Ancelle 9 juillet – 20 août, les jeudis Ancelle (05) Hautes-Alpes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:30:00+02:00 – 2026-07-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T16:30:00+02:00 – 2026-08-20T20:30:00+02:00
La Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, en partenariat avec la commune d’accueil, organise des « Marchés des Producteurs de Pays ».
Composés uniquement de producteurs agricoles haut-alpins, et sans revendeurs, ces marchés valorisent pleinement la diversité et la qualité de nos terroirs en ne proposant que des produits locaux issus de productions fermières.
Les producteurs vous invitent ainsi à les rejoindre sur ces marchés !
Ancelle (05) Ancelle Ancelle 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Venez découvrir les agriculteurs haut-alpins et leurs produits fermiers
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