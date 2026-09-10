1, 2, 3, POQUELIN THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · THÉÂTRE DE LA CITÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
1, 2, 3, POQUELIN
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 27 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-14 2026-10-17
Puisque le miroir que Molière nous tend depuis 400 ans reste intact, et puisque ses analyses de la condition humaine sont malheureusement toujours aussi pertinentes aujourd’hui, nous revisitons l’œuvre de ce grand maître.
Après Le Misanthrope (1998), Poquelin (2003) et Poquelin II (2017), nous présenterons 1, 2, 3 Poquelin à partir de juin 2026. Pour cela, nous avons retravaillé Poquelin I et II. Nous jouerons des versions remaniées d’éléments des deux productions avec une distribution en partie renouvelée, et, tant qu’à faire, nous ajouterons également de nouveaux textes.
Dans cette ode au théâtre, à la fois débridée et exubérante, vous verrez Le Malade imaginaire, où un hypocondriaque aux traits typiques d’un personnage molierien rend la vie impossible à lui-même et à son entourage ; Le Médecin malgré lui, un joyeux chaos ponctué de blagues politiquement correctes ou incorrectes ; L’Avare, où un brute avide nous montre les bienfaits d’une possessivité débridée ; Le Mariage forcé, autre farce où un vieux célibataire est éventré ; Les Égotistes, publié à titre posthume , qui met à mal notre propre vanité ; et quelques autres choses encore… Paternalisme, stupidité, infidélité, violence, suspicion et égocentrisme sont garantis. Bref, très 2026 quoi… 15 .
THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Since the mirror that Molière has been holding up to us for 400 years remains intact, and since his analyses of the human condition are, unfortunately, still just as relevant today, we are revisiting the work of this great master.
L’événement 1, 2, 3, POQUELIN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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