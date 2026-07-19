POOL PARTY AVEC LES SIESTES PISCINE NAKACHE D’ÉTÉ Toulouse
dimanche 30 août 2026 · PISCINE NAKACHE D'ÉTÉ · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
POOL PARTY AVEC LES SIESTES
PISCINE NAKACHE D’ÉTÉ 9 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 4.4 EUR
1.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’été continue, et avec lui l’envie de prolonger encore un peu Les Siestes.
Pour la toute première fois, Les Siestes Électroniques plongent dans le grand bassin de la piscine Nakache lieu emblématique et populaire de Toulouse, écrin Art déco qui n’avait encore jamais accueilli de fête. Une Pool Party en partenariat avec Carhartt, pieds dans l’eau, musique dans l’air, avec Sarra Wild, LazerGazer et Pepine aux platines. 1.5 .
PISCINE NAKACHE D’ÉTÉ 9 Allée Gabriel Biénès Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie info@les-siestes.com
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English :
Summer continues, and with it, the desire to extend *Les Siestes* a little longer.
L’événement POOL PARTY AVEC LES SIESTES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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