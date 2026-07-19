POOL PARTY AVEC LES SIESTES PISCINE NAKACHE D’ÉTÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

POOL PARTY AVEC LES SIESTES

PISCINE NAKACHE D’ÉTÉ 9 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 4.4 EUR

1.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 13:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’été continue, et avec lui l’envie de prolonger encore un peu Les Siestes.

Pour la toute première fois, Les Siestes Électroniques plongent dans le grand bassin de la piscine Nakache lieu emblématique et populaire de Toulouse, écrin Art déco qui n’avait encore jamais accueilli de fête. Une Pool Party en partenariat avec Carhartt, pieds dans l’eau, musique dans l’air, avec Sarra Wild, LazerGazer et Pepine aux platines. 1.5 .

PISCINE NAKACHE D’ÉTÉ 9 Allée Gabriel Biénès Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie info@les-siestes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer continues, and with it, the desire to extend *Les Siestes* a little longer.

L’événement POOL PARTY AVEC LES SIESTES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE