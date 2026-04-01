1 AN DE LA BASE !!!, La BASE, Rouen
1 AN DE LA BASE !!!, La BASE, Rouen samedi 9 mai 2026.
1 AN DE LA BASE !!! Samedi 9 mai, 10h00 La BASE Seine-Maritime
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00
Plus d’informations à venir =)
La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie
Fête pour célébrer le premier anniversaire de la Base ! Anniversaire Base
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