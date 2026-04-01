1 AN DE LA BASE !!!, La BASE, Rouen

1 AN DE LA BASE !!! Samedi 9 mai, 10h00 La BASE Seine-Maritime

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00

Plus d’informations à venir =)

La BASE 5 Rue Geuffroy, Rouen (76100) Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Fête pour célébrer le premier anniversaire de la Base ! Anniversaire Base