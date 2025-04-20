Atelier vitrail Rouen
Atelier vitrail Rouen dimanche 31 mai 2026.
Rouen
Atelier vitrail
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 13:30:00
fin : 2026-06-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-14 2026-07-05
Stage de réalisation d’un mobile à suspendre, découvrez les rudiments de la découpe de verre et du sertissage au cuivre.
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Points clés
Créez de vos mains !
Dans la peau d’un artiste rouennais
Vivez une expérience hors de commun
Au sein d’un des plus beaux trésors du patrimoine architectural et culturel rouennais l’Aître Saint Maclou, la Galerie des Arts du Feu vous invite à vivre un voyage sensoriel au cœur de la matière.
Chaque participant repartira avec un mobile à suspendre réalisé par ses soins en différentes étapes
Coupe de calibres (patrons en papier épais),découpe du motif dans du verre coloré au moyen d’une roulette en tungstène, sertissage selon la technique du vitrailliste Louis Tiffany qui consiste à entourer chaque pièce deverre d’une bande de cuivre adhésive et à souder l’intégralité de la composition à l’étain.
Durée 4h
Un dimanche par mois .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
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English : Atelier vitrail
L’événement Atelier vitrail Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme
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