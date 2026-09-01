1 balade 2 castors, arrêt de bus Le Nain C20 C6, Saint-Herblain

Informations pratiques

1 balade 2 castors Samedi 19 septembre, 14h30 arrêt de bus Le Nain C20 C6 Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

1 balade 2 castors

À 14h30 // Durée 2 h environ – tout public

I Balade découverte historique et

théâtralisée avec l’association Vous êtes ici

Le mouvement Castor qui consiste à bâtir collectivement ses habitations, s’est développé en France dans les années 50 avec notamment différentes expérimentations à Nantes, Rezé, Saint-Sébastien ou encore Saint-Herblain. (Re)découvrez cette aventure constructive à l’occasion d’une balade en 2 temps : d’abord une découverte des Castors du Tillay à travers une déambulation et des documents d’archives, photos anciennes et témoignages puis quelques arrêts de bus plus loin, la suite de la visite aux Castors St-Yves sous une forme artistique où vous attendent des comédiens pour des lectures théâtralisées.

rdv au croisement de l’av. de la république et du bd du massacre (bus c20 et c6, arrêt Le Nain)

arrêt de bus Le Nain C20 C6 à l’angle de l’avenue de la République et du boulevard du Massacre, 44800 saint-herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Tillay-La Garotterie Loire-Atlantique Pays de la Loire

1 balade 2 castors

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