Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue, Complexe sportif du Vigneau, Saint-Herblain

Informations pratiques

Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue Dimanche 13 septembre, 12h00 Complexe sportif du Vigneau Loire-Atlantique

À partir de 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00

De nombreux lots seront à gagner tout au long de l’après-midi, parmi lesquels :

Un week-end pour 4 personnes

Une sortie au Puy du Fou pour 2 personnes

Une expérience Aquatonic

Des entrées pour Legendia Parc

Des prestations bien-être

Des paniers garnis

Et de nombreux autres lots et surprises

Une buvette et une restauration seront également proposées sur place.

Réservation obligatoire : 07 83 43 94 08 / en ligne

Complexe sportif du Vigneau Boulevard Salvador Allende, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Preux Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-jeunes-de-bellevue-jdb/evenements/inscription-loto »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 43 94 08 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-jeunes-de-bellevue-jdb/evenements/inscription-loto »}]

L’association JDB organise la première édition de son grand loto.