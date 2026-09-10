Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue, Complexe sportif du Vigneau, Saint-Herblain
dimanche 13 septembre 2026 · Complexe sportif du Vigneau · Saint-Herblain
Informations pratiques
Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue Dimanche 13 septembre, 12h00 Complexe sportif du Vigneau Loire-Atlantique
À partir de 2 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:30:00+02:00
De nombreux lots seront à gagner tout au long de l’après-midi, parmi lesquels :
Un week-end pour 4 personnes
Une sortie au Puy du Fou pour 2 personnes
Une expérience Aquatonic
Des entrées pour Legendia Parc
Des prestations bien-être
Des paniers garnis
Et de nombreux autres lots et surprises
Une buvette et une restauration seront également proposées sur place.
Réservation obligatoire : 07 83 43 94 08 / en ligne
Complexe sportif du Vigneau Boulevard Salvador Allende, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Preux Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-jeunes-de-bellevue-jdb/evenements/inscription-loto »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 43 94 08 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/association-jeunes-de-bellevue-jdb/evenements/inscription-loto »}]
L’association JDB organise la première édition de son grand loto.
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