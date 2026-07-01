1 Hall 1 Artiste – USK Nantes (Dessin), 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan · Nantes
Informations pratiques
1 Hall 1 Artiste – USK Nantes (Dessin) 19 et 20 septembre 11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Urban Sketchers Nantes
Le collectif Urban Sketchers (USk) est né aux Etats-Unis un peu avant 2010. Le principe : réunir tous ceux qui croquent leur environnement, toujours in situ, c’est à dire sur place. Via les réseaux sociaux les sorties s’organisent et les dessins sont partagés aux 4 coins du monde.
A Nantes, un groupe USk a vu le jour en 2015 et ne cesse de séduire de nouveaux adeptes, qui se retrouvent 2 fois par mois pour croquer la ville et le département. Le collectif organise même en 2024 la 11e rencontre nationale et accueille ainsi pendant 4 jours plus de 1000 dessinateurs venus de toute la France (et même au delà) pour croquer la cité des Ducs.
Pour l’événement “1 hall, 1 artiste”, le collectif nantais propose de dessiner l’Île Feydeau et ses environs, ainsi que les animations prévues pour l’événement (expo, concert…). Au QG, vous pourrez découvrir les dessins réalisés lors du week-end et si vous vous prêtez au jeu, vous pourrez même faire tamponner vos carnets avec un motif exclusif réalisé pour l’événément.
En outre, le dimanche matin, de 10h à 12h, les membres du collectif vous proposeront de croquer la rue Kervégan en bénéficiant de leurs conseils. C’est l’occasion ou jamais pour s’y mettre.
11 allée Duguay Trouin / 20 rue Kervégan 20 rue Kervégan Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Urban Sketchers Nantes
©USK Nantes
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