Pourrain

1 jour, 1 église

La chapelle Pourrain Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Les bénévoles de l’association Un jour, une église se mobilisent. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des habitants, des visiteurs de passage ou de simples curieux, vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire. Cette visite vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux d’édifices parfois fermés au public. .

La chapelle Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté unjouruneeglise.yonne@gmail.com

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English : 1 jour, 1 église

L’événement 1 jour, 1 église Pourrain a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !