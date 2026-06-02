1 jour, 1 église Pourrain
1 jour, 1 église Pourrain vendredi 10 juillet 2026.
Pourrain
1 jour, 1 église
La chapelle Pourrain Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Les bénévoles de l’association Un jour, une église se mobilisent. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des habitants, des visiteurs de passage ou de simples curieux, vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire. Cette visite vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux d’édifices parfois fermés au public. .
La chapelle Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté unjouruneeglise.yonne@gmail.com
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English : 1 jour, 1 église
L’événement 1 jour, 1 église Pourrain a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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