Dessine-moi Monet Domaine de l’Ocrerie Pourrain
Dessine-moi Monet Domaine de l’Ocrerie Pourrain samedi 8 août 2026.
Pourrain
Dessine-moi Monet
Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
A l’occasion des 100 ans de la disparition de Claude Monet en 2026 Atelier de dessin géant avec reconstitution de tableaux vivants ! Modèles en costume d’époque, pour dessiner, peindre ou simplement pour regarder… Spectacle d’acrobatie pour s’émerveiller Concerts pour se détendre Conférence pour s’instruire Guinguette pour déjeuner sur l’herbe… .
Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté poussieredocre@gmail.com
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English : Dessine-moi Monet
L’événement Dessine-moi Monet Pourrain a été mis à jour le 2026-05-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)