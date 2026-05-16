Dessine-moi Monet Domaine de l’Ocrerie Pourrain

Pourrain

Dessine-moi Monet

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain Yonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

A l’occasion des 100 ans de la disparition de Claude Monet en 2026 Atelier de dessin géant avec reconstitution de tableaux vivants ! Modèles en costume d’époque, pour dessiner, peindre ou simplement pour regarder… Spectacle d’acrobatie pour s’émerveiller Concerts pour se détendre Conférence pour s’instruire Guinguette pour déjeuner sur l’herbe… .

Domaine de l’Ocrerie 8 Rue du 24 Août 1944 Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté poussieredocre@gmail.com

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English : Dessine-moi Monet

L’événement Dessine-moi Monet Pourrain a été mis à jour le 2026-05-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)