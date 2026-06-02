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1 jour, 1 église Pourrain

1 jour, 1 église Pourrain jeudi 20 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 89240 Pourrain

Département : Yonne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pourrain

1 jour, 1 église

Eglise Pourrain Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Les bénévoles de l’association Un jour, une église se mobilisent. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Ils vous proposent de découvrir les trésors de leur clocher. Pendant plus d’une heure et gratuitement, que vous soyez des habitants, des visiteurs de passage ou de simples curieux, vous serez guidés par un habitant passionné par l’histoire. Cette visite vous dévoilera la singularité et les trésors architecturaux d’édifices parfois fermés au public.   .

Eglise Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   unjouruneeglise.yonne@gmail.com

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English : 1 jour, 1 église

L’événement 1 jour, 1 église Pourrain a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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