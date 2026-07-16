L’exposition Ange Zéro, Domaine de l’Ocrerie, Pourrain

Informations pratiques

L’exposition Ange Zéro 19 et 20 septembre Domaine de l’Ocrerie Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Domaine de l’Ocrerie, un patrimoine vivant entre mémoire et création

Au cœur de la Puisaye, le Domaine de l’Ocrerie est l’héritier d’une histoire intimement liée à l’exploitation de l’ocre, pigment naturel qui pendant plusieurs siècles, a façonné le paysage, l’économie et le savoir-faire de Pourrain. Les traces de cette ancienne activité industrielle demeurent dans les bâtiments, la carrière et la terre elle-même, dont les nuances portent encore la mémoire des gestes et des hommes. Aujourd’hui restauré avec soin, le domaine fait dialoguer ce patrimoine exceptionnel avec la création contemporaine, faisant de l’Ocrerie un lieu où l’histoire continue de s’écrire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette rencontre prend tout son sens avec ANGE ZÉRO, l’exposition de Marek Oliver Schot, présentée jusqu’au 11 octobre 2026. Les sculptures de l’artiste, composées de bois récupérés sur des chantiers et dans ses ateliers, semblent répondre naturellement à l’esprit du lieu. Comme l’ancienne ocrerie transformait une matière brute en pigment de couleur, Marek Oliver Schot révèle, à partir de matériaux délaissés, une humanité fragile et lumineuse. Ses icônes-anatomies, faites d’assemblages, de cicatrices et de réparations, célèbrent la beauté de ce qui survit, se reconstruit et se transmet.

L’exposition réunit l’ensemble des séries Anges et Anatomies, accompagnées de dessins, d’encres, de fusains et de tirages pigmentaires en édition limitée. Au cœur du parcours, une monumentale sculpture ailée de trois mètres d’envergure accueille le visiteur. Ange en devenir, à la fois inachevé et puissant, elle incarne cette tension entre la matière et l’esprit, entre la ruine et l’espérance.

Dans cet ancien site industriel devenu Chambres d’Hôtes et Maison d’art, patrimoine et création contemporaine se répondent avec évidence. Les terres d’ocre, autrefois extraites pour donner de la couleur au monde, offrent aujourd’hui un écrin à une œuvre qui interroge ce que nous bâtissons, réparons et transmettons. Une invitation à découvrir un patrimoine vivant, où les matériaux, les paysages et les œuvres racontent une même histoire de transformation.

Domaine de l’Ocrerie 8 rue du 24 août 1944, 89240 Pourrain Pourrain 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33607351080 https://www.domainedelocrerie.com/fr/page/evenements https://www.facebook.com/poussieredocre Au cœur de la Puisaye, le Domaine de l’Ocrerie est l’héritier d’une histoire intimement liée à l’exploitation de l’ocre, pigment naturel qui, pendant plusieurs siècles, a façonné le paysage, l’économie et le savoir-faire de Pourrain. Les traces de cette ancienne activité industrielle demeurent dans les bâtiments, la carrière et la terre elle-même, dont les nuances portent encore la mémoire des gestes et des hommes. Aujourd’hui restauré avec soin, le domaine fait dialoguer ce patrimoine exceptionnel avec la création contemporaine, faisant de l’Ocrerie un lieu où l’histoire continue de s’écrire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette rencontre prend tout son sens avec ANGE ZÉRO, l’exposition de Marek Oliver Schot, présentée jusqu’au 11 octobre 2026. Les sculptures de l’artiste, composées de bois récupérés sur des chantiers, semblent répondre naturellement à l’esprit du lieu. Comme l’ancienne ocrerie transformait une matière brute en couleur, Marek Oliver Schot révèle, à partir de matériaux délaissés, une humanité fragile et lumineuse. Ses icônes-anatomies, faites d’assemblages, de cicatrices et de réparations, célèbrent la beauté de ce qui survit, se reconstruit et se transmet.

L’exposition réunit l’ensemble des séries Anges et Anatomies, accompagnées de dessins, d’encres, de fusains et de tirages pigmentaires en édition limitée. Au cœur du parcours, une monumentale sculpture ailée de trois mètres d’envergure accueille le visiteur. Ange en devenir, à la fois inachevé et puissant, elle incarne cette tension entre la matière et l’esprit, entre la ruine et l’espérance.

Dans cet ancien site industriel devenu lieu de culture et Maison d’Hôtes, patrimoine et création contemporaine se répondent avec évidence. Les terres d’ocre, autrefois extraites pour donner de la couleur au monde, offrent aujourd’hui un écrin à une œuvre qui interroge ce que nous bâtissons, réparons et transmettons. Une invitation à découvrir un patrimoine vivant, où les matériaux, les paysages et les œuvres racontent une même histoire de transformation. Parking dans la rue

Le Domaine de l’Ocrerie, un patrimoine vivant entre mémoire et création

©studioocre.com