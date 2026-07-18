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1 JOUR, 1 MUSÉE CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux de l’Entrepôt Lainé au CAPC Centre culturel François Mitterrand Montendre

mercredi 29 juillet 2026 · Centre culturel François Mitterrand · Montendre

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre culturel François Mitterrand
Adresse
1 Rue Jacques Baumont
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

1 JOUR, 1 MUSÉE CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux de l’Entrepôt Lainé au CAPC

Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

MicroCauserie.
De l’Entrepôt Lainé au CAPC le Musée d’art contemporain de Bordeaux raconté à travers les œuvres du musée numérique.
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Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01  microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

MicroCauserie.
From the Entrepôt Lainé to the CAPC: The story of Bordeaux’s Museum of Contemporary Art told through the works in the digital museum.

L’événement 1 JOUR, 1 MUSÉE CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux de l’Entrepôt Lainé au CAPC Montendre a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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