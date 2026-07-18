1 JOUR, 1 MUSÉE CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux de l’Entrepôt Lainé au CAPC Centre culturel François Mitterrand Montendre
mercredi 29 juillet 2026 · Centre culturel François Mitterrand · Montendre
Informations pratiques
Montendre
1 JOUR, 1 MUSÉE CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux de l’Entrepôt Lainé au CAPC
Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
MicroCauserie.
De l’Entrepôt Lainé au CAPC le Musée d’art contemporain de Bordeaux raconté à travers les œuvres du musée numérique.
.
Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
MicroCauserie.
From the Entrepôt Lainé to the CAPC: The story of Bordeaux’s Museum of Contemporary Art told through the works in the digital museum.
L’événement 1 JOUR, 1 MUSÉE CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux de l’Entrepôt Lainé au CAPC Montendre a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)
- Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand boulevard de Saintonge Montendre 18 juillet 2026
- Brocante braderie Place des halles Montendre 19 juillet 2026
- Brocante du centre ville centre ville Montendre 19 juillet 2026
- Atelier décoration d’un œuf d’autruche marché halles de montendre Montendre 21 juillet 2026
- 1 JOUR, 1 MUSÉE Cordouan, roi des phares, phare des rois. Centre culturel François Mitterrand Montendre 22 juillet 2026