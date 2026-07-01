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AGENDA · Montendre

Brocante braderie Place des halles Montendre

dimanche 19 juillet 2026 · Place des halles · Montendre

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
05:00:00
Lieu
Place des halles
Adresse
Centre ville
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 2 2€ le mètre

Montendre

Brocante braderie

Place des halles Centre ville Montendre Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2€ le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 05:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Brocante et braderie organisées par le comité de jumelage Montendre/Sulz, avec tombola gratuite pour les exposants et restauration sur place avec buvette.
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Place des halles Centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 27 30 12  jumelage.montendre.sulz@gmail.com

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English :

Brocante and braderie organized by the Montendre/Sulz twinning committee, with free tombola for exhibitors and on-site catering with refreshments.

L’événement Brocante braderie Montendre a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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