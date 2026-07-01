Brocante braderie Place des halles Montendre

Informations pratiques

Montendre

Brocante braderie

Place des halles Centre ville Montendre Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2€ le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 05:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Brocante et braderie organisées par le comité de jumelage Montendre/Sulz, avec tombola gratuite pour les exposants et restauration sur place avec buvette.

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Place des halles Centre ville Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 27 30 12 jumelage.montendre.sulz@gmail.com

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English :

Brocante and braderie organized by the Montendre/Sulz twinning committee, with free tombola for exhibitors and on-site catering with refreshments.

L’événement Brocante braderie Montendre a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge