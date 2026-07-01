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AGENDA · Montendre

1 JOUR, 1 MUSÉE Maison de Pierre Loti un homme aux mille visages. Centre culturel François Mitterrand Montendre

vendredi 24 juillet 2026 · Centre culturel François Mitterrand · Montendre

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Centre culturel François Mitterrand
Adresse
1 Rue Jacques Baumont
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

1 JOUR, 1 MUSÉE Maison de Pierre Loti un homme aux mille visages.

Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

MicroCauserie.
La maison de Pierre Loti racontée au musée numérique.
  .

Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01  microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

MicroCauserie.
The Story of Pierre Loti’s House at the Digital Museum.

L’événement 1 JOUR, 1 MUSÉE Maison de Pierre Loti un homme aux mille visages. Montendre a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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