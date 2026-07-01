1 JOUR, 1 MUSÉE Maison de Pierre Loti un homme aux mille visages. Centre culturel François Mitterrand Montendre
vendredi 24 juillet 2026 · Centre culturel François Mitterrand · Montendre
Informations pratiques
Montendre
1 JOUR, 1 MUSÉE Maison de Pierre Loti un homme aux mille visages.
Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
MicroCauserie.
La maison de Pierre Loti racontée au musée numérique.
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Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
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English :
MicroCauserie.
The Story of Pierre Loti’s House at the Digital Museum.
L’événement 1 JOUR, 1 MUSÉE Maison de Pierre Loti un homme aux mille visages. Montendre a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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