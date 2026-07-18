1 JOUR, 1 MUSÉE Centre de mémoire et d’histoire d’Oradour le drame d’Oradour-sur-Glane à travers les oeuvres d’art. Centre culturel François Mitterrand Montendre

Informations pratiques

Montendre

1 JOUR, 1 MUSÉE Centre de mémoire et d’histoire d’Oradour le drame d’Oradour-sur-Glane à travers les oeuvres d’art.

Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

MicroCauserie.

Le drame d’Oradour-sur-Glane évoqué à travers les œuvres d’art.

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Centre culturel François Mitterrand 1 Rue Jacques Baumont Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

MicroCauserie.

The tragedy of Oradour-sur-Glane is evoked through works of art.

L’événement 1 JOUR, 1 MUSÉE Centre de mémoire et d’histoire d’Oradour le drame d’Oradour-sur-Glane à travers les oeuvres d’art. Montendre a été mis à jour le 2026-07-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge