10 KM DU STADE COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

10 KM DU STADE

COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le Stade Toulousain Rugby organise la 1e édition des 10 km du stade !

En collaboration avec le Stade Toulousain Omnisports, le fonds de dotation du Stade Toulousain et I-Run, cette course a pour objectif l’inclusion, le partage et le respect des valeurs du Stade Toulousain comme le dépassement de soi et l’esprit collectif.

Inscrivez-vous et participez à un événement convivial et fédérateur autour du sport et de la santé. Au programme une course adulte (10 km) et une kids race de 1 km (pour les enfants de 6 à 12 ans). Un parcours au cœur de la Ville rose avec des points d’étapes emblématiques et, bien-sûr, Ernest Wallon comme point de départ et d’arrivée !

Programme de la journée

– 8h30 Départ de la course enfant

– 10h00 Départ des 10km

+ d’infos à venir sur le déroulement, les animations !

Bon à savoir

– L’inscription comprend un Welcome Pack composé d’un T-shirt Nike Miler x i-Run x Stade Toulousain, un dossard, une médaille ainsi que d’autres surprises ! .

COMPLEXE SPORTIF DES SEPT DENIERS 114 Rue des Troènes Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 892 69 31 15 contact.10km@stadetoulousain.fr

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English :

Stade Toulousain Rugby organizes the 1st edition of the 10 km of the stadium!

L’événement 10 KM DU STADE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE