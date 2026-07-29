Informations pratiques

Toulouse

GREEN PINK! FESTIVAL

DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

GREEN PINK ! C’est le festival VERT de la ville ROSE. Le rendez-vous éco-responsable des groupes émergents en occitane.

Venez découvrir une variété d’artistes émergents de tout style de musique dans une atmosphère végétale et festive. Engagé pour la durabilité, GREEN PINK privilégie des pratiques respectueuses de l’environnement. Venez soutenir la musique émergente !

Voici la programmation cette édition 2026 Hippocampe, Fou, Magud, Cernia, Cherfi, Mel, Treize, Chicos, Lilo, Machine, Sofia, Nastka, Anaïs.

Cette année, le festival vous donne rendez-vous à la maison de l’Occitanie, au Taquin et chez Nuance.

Retrouvez plus d’informations sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie greenpinkfestival@gmail.com

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English :

GREEN PINK! It’s the GREEN festival in the PINK city. The eco-responsible rendezvous for emerging bands in the Occitan region.

L’événement GREEN PINK! FESTIVAL Toulouse a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE