Mes valeurs personnelles et professionnelles (réservé aux personnes en situation de handicap), Toulouse – DT HAUTE GARONNE, Toulouse

Informations pratiques

Mes valeurs personnelles et professionnelles (réservé aux personnes en situation de handicap) Mercredi 29 juillet, 09h30 Toulouse – DT HAUTE GARONNE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T09:30:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T09:30:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00

Mieux vous connaitre en identifiant vos valeurs personnelles et professionnelles vous permettra d’envisager la suite de vos projets de façon sereine, en adéquation avec ce qui est important pour vous aujourd’hui. Il est essentiel de repérer vos priorités et de visualiser vos projets de vie. Objectif : représenter par l’image vos valeurs personnelles et professionnelles

Si votre situation de santé nécessite un aménagement pour suivre cet atelier, merci de vous rapprocher de votre conseiller.

Toulouse – DT HAUTE GARONNE 31100 Toulouse Toulouse 31100 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/678792 »}]

Mieux vous connaitre en identifiant vos valeurs personnelles et professionnelles vous permettra d’envisager la suite de vos projets de façon sereine, en adéquation avec ce qui est important pour vous