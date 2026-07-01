Aprem’ Jeux, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Aprem’ Jeux Mercredi 26 août, 14h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T17:00:00+02:00

Chaque mercredi, profitez d’un après-midi dédié aux jeux vidéo à la Médiathèque Grand M ! Découvertes, jeux coopératifs et compétition sont au programme de ce rendez-vous incontournable !

3 sessions de 1h – Accès libre sur présentation de la carte de bibliothèque

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Venez profiter d’un moment de fraîcheur et de découverte à la médiathèque !