LES AVENTURES DU CAPITAINE FRIMOUSSE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
mercredi 26 août 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES AVENTURES DU CAPITAINE FRIMOUSSE
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 11:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-26 2026-11-21
Petits et grands, embarquez vite pour l’aventure drôle et trépidante du Capitaine Frimousse !
Jeune corsaire envoyé en mission dans le Pacifique, le Capitaine Frimousse va se retrouver, suite à une immense tempête, échoué sur île déserte. Enfin, pas si déserte que ça.
Accompagné par des animaux sauvages, aussi amicaux qu’espiègles, des fantômes farceurs et étonnants, et par des géants de pierre, le peureux Capitaine Frimousse essaiera de trouver le moyen de rentrer chez lui et lever la malédiction pesant sur l’île.
Une épopée trépidante remplie de farce, de gaieté et de fantaisie pour toute la famille ! 11 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com
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English :
Children and adults alike, embark on the funny and exciting adventure of Captain Frimousse!
L’événement LES AVENTURES DU CAPITAINE FRIMOUSSE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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