100 ans avec Berio, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

100 ans avec Berio Samedi 7 mars, 17h00 Atelier du Conservatoire de Bordeaux Gironde
Gratuit sur réservation
L’année 2025 a marqué les 100 ans de la naissance de Luciano Berio.
À cette occasion, les élèves du conservatoire de plusieurs disciplines (ensemble vocal, musique de chambre, Atelier d’Interprétation et d’Expérimentation Musicale, clarinette et flûte) partagent la scène de l’Atelier avec le quintette à vent Le Concert Impromptu, pour un concert hommage au compositeur italien, célèbre pour ses travaux expérimentaux et son rôle de pionnier dans la musique électroacoustique.
[en partenariat avec Le Concert Impromptu]
Atelier du Conservatoire de Bordeaux Rue Jacques D'Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine
© CC0 Public domain