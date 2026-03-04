100 ans avec Berio, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

100 ans avec Berio Samedi 7 mars, 17h00 Atelier du Conservatoire de Bordeaux Gironde

Gratuit sur réservation

Début : 2026-03-07T17:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-07T17:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

L’année 2025 a marqué les 100 ans de la naissance de Luciano Berio.

À cette occasion, les élèves du conservatoire de plusieurs disciplines (ensemble vocal, musique de chambre, Atelier d’Interprétation et d’Expérimentation Musicale, clarinette et flûte) partagent la scène de l’Atelier avec le quintette à vent Le Concert Impromptu, pour un concert hommage au compositeur italien, célèbre pour ses travaux expérimentaux et son rôle de pionnier dans la musique électroacoustique.

[en partenariat avec Le Concert Impromptu]

