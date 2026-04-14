Stage Stop Motion le 16 et 167 avril, Ehpad village terre nègre, Bordeaux
Stage Stop Motion le 16 et 167 avril, Ehpad village terre nègre, Bordeaux jeudi 16 avril 2026.
Stage Stop Motion le 16 et 167 avril 16 et 17 avril Ehpad village terre nègre Gironde
70 euros et 10 euros d’adhésion par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T10:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00
Stage de stop Motion avec l’illustratrice Camille Dienot !
Tu t’intéresse à l’animation 3D ? Viens réaliser ton propre film d’animation à la MAATA ! Il se déroulera le 16 et 17 avril.
Merci de ramener un téléphone pour pouvoir installer l’application de stop motion :)
Ehpad village terre nègre 95 rue ernest renan, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « maata.lda@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://ledireautrement.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 41 53 04 »}]
Stage de stop Motion avec l’illustratrice Camille Dienot ! Tu t’intéresse à l’animation 3D ? Viens réaliser ton propre film d’animation à la MAATA ! Atelier stop motion
Maata.lda@gmail.com
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