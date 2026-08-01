100 ans de présence des Meubles Laumain Maison de la Presse Moulins-Engilbert
vendredi 14 août 2026 · Maison de la Presse · Moulins-Engilbert
Informations pratiques
Moulins-Engilbert
100 ans de présence des Meubles Laumain
Maison de la Presse 10 Place Boucaumont Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 18:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Journée de fête au magasin Maison de la Presse Meubles Laumain pour fêter un centenaire ! Au 10 place Boucaumont. Jeux, cadeaux à gagner et animation par Manu Moquet et son accordéon. Contact pressemeubleslaumain@gmail.com .
Maison de la Presse 10 Place Boucaumont Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pressemeubleslaumain@gmail.com
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English : 100 ans de présence des Meubles Laumain
L’événement 100 ans de présence des Meubles Laumain Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan
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