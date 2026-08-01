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100 ans de présence des Meubles Laumain Maison de la Presse Moulins-Engilbert

vendredi 14 août 2026 · Maison de la Presse · Moulins-Engilbert

100 ans de présence des Meubles Laumain Maison de la Presse Moulins-Engilbert

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Maison de la Presse
Adresse
10 Place Boucaumont
Ville
58290 Moulins-Engilbert
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

100 ans de présence des Meubles Laumain

Maison de la Presse 10 Place Boucaumont Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Journée de fête au magasin Maison de la Presse Meubles Laumain pour fêter un centenaire ! Au 10 place Boucaumont. Jeux, cadeaux à gagner et animation par Manu Moquet et son accordéon. Contact pressemeubleslaumain@gmail.com   .

Maison de la Presse 10 Place Boucaumont Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   pressemeubleslaumain@gmail.com

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English : 100 ans de présence des Meubles Laumain

L’événement 100 ans de présence des Meubles Laumain Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan

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