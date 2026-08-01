100 ans de présence des Meubles Laumain Maison de la Presse Moulins-Engilbert

Informations pratiques

Moulins-Engilbert

100 ans de présence des Meubles Laumain

Maison de la Presse 10 Place Boucaumont Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Journée de fête au magasin Maison de la Presse Meubles Laumain pour fêter un centenaire ! Au 10 place Boucaumont. Jeux, cadeaux à gagner et animation par Manu Moquet et son accordéon. Contact pressemeubleslaumain@gmail.com .

Maison de la Presse 10 Place Boucaumont Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pressemeubleslaumain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 100 ans de présence des Meubles Laumain

L’événement 100 ans de présence des Meubles Laumain Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Rives du Morvan