Soirée au Village Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert

Informations pratiques

Moulins-Engilbert

Soirée au Village

Place du Champ de Foire Centre du village Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Envie de déambuler dans les rues, pousser la porte d’un lieu chargé d’histoire, admirer le savoir-faire des artisans, goûter les saveurs du terroir… Moulins-Engilbert vous invite à sa Soirée au Village !

Au programme découverte du patrimoine, expositions, démonstrations, artisanat, pêche à l’écrevisse, marché de producteurs et artisans, dégustations, danses traditionnelles, balades en calèche ou en camion de pompiers… il y en aura pour tous les goûts !

Laissez-vous surprendre à chaque détour de rue et redécouvrez Moulins-Engilbert dans une ambiance chaleureuse et festive !

Restauration sur place. .

Place du Champ de Foire Centre du village Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr

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English : Soirée au Village

L’événement Soirée au Village Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Rives du Morvan