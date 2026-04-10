Soirée au Village Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert
vendredi 7 août 2026 · Place du Champ de Foire · Moulins-Engilbert
Informations pratiques
Moulins-Engilbert
Soirée au Village
Place du Champ de Foire Centre du village Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Envie de déambuler dans les rues, pousser la porte d’un lieu chargé d’histoire, admirer le savoir-faire des artisans, goûter les saveurs du terroir… Moulins-Engilbert vous invite à sa Soirée au Village !
Au programme découverte du patrimoine, expositions, démonstrations, artisanat, pêche à l’écrevisse, marché de producteurs et artisans, dégustations, danses traditionnelles, balades en calèche ou en camion de pompiers… il y en aura pour tous les goûts !
Laissez-vous surprendre à chaque détour de rue et redécouvrez Moulins-Engilbert dans une ambiance chaleureuse et festive !
Restauration sur place. .
Place du Champ de Foire Centre du village Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 21 03 00 tourisme@rivesdumorvan.fr
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English : Soirée au Village
L’événement Soirée au Village Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Rives du Morvan
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