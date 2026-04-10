Grande Braderie Solidaire Rue des Fossés Moulins-Engilbert

Informations pratiques

Moulins-Engilbert

Grande Braderie Solidaire

Rue des Fossés La Moulinotte Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Samedi 29 août, de 9h à 18h, l’association La Moulinotte organise une grande braderie devant la boutique.

Tous les articles de la boutique seront déballés dans la rue et vendus à des prix encore plus intéressants que le reste de l’année.

Pour tous les styles, toutes les tailles et tous les goûts, à petits prix !

Infos à lamoulinotte58@gmail.com .

Rue des Fossés La Moulinotte Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamoulinotte58@gmail.com

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English : Grande Braderie Solidaire

L’événement Grande Braderie Solidaire Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Rives du Morvan