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AGENDA · Moulins-Engilbert

Grande Braderie Solidaire Rue des Fossés Moulins-Engilbert

samedi 29 août 2026 · Rue des Fossés · Moulins-Engilbert

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue des Fossés
Adresse
La Moulinotte
Ville
58290 Moulins-Engilbert
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Moulins-Engilbert

Grande Braderie Solidaire

Rue des Fossés La Moulinotte Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Samedi 29 août, de 9h à 18h, l’association La Moulinotte organise une grande braderie devant la boutique.
Tous les articles de la boutique seront déballés dans la rue et vendus à des prix encore plus intéressants que le reste de l’année.
Pour tous les styles, toutes les tailles et tous les goûts, à petits prix !
Infos à lamoulinotte58@gmail.com   .

Rue des Fossés La Moulinotte Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   lamoulinotte58@gmail.com

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English : Grande Braderie Solidaire

L’événement Grande Braderie Solidaire Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Rives du Morvan

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