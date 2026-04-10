Grande Braderie Solidaire Rue des Fossés Moulins-Engilbert
samedi 29 août 2026 · Rue des Fossés · Moulins-Engilbert
Informations pratiques
Moulins-Engilbert
Grande Braderie Solidaire
Rue des Fossés La Moulinotte Moulins-Engilbert Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Samedi 29 août, de 9h à 18h, l’association La Moulinotte organise une grande braderie devant la boutique.
Tous les articles de la boutique seront déballés dans la rue et vendus à des prix encore plus intéressants que le reste de l’année.
Pour tous les styles, toutes les tailles et tous les goûts, à petits prix !
Infos à lamoulinotte58@gmail.com .
Rue des Fossés La Moulinotte Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamoulinotte58@gmail.com
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English : Grande Braderie Solidaire
L’événement Grande Braderie Solidaire Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Rives du Morvan
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