100 ANS DU CENTRE CULTUREL DES MINIMES Place du Marché aux Cochons Toulouse
100 ANS DU CENTRE CULTUREL DES MINIMES Place du Marché aux Cochons Toulouse samedi 30 mai 2026.
Toulouse
100 ANS DU CENTRE CULTUREL DES MINIMES
Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez fêter les 100 ans de vie du centre culturel du quartier des Minimes !
Pour l’occasion, l’association vous concocte un programme exceptionnel.
En famille ou entre amis, chacun y trouve son bonheur. Toute la journée, des concerts, spectacles, déambulations, initiations au théâtre et à l’improvisation sont là pour vous divertir.
Pour faire vivre tout le quartier, un vide-grenier prend place dans les rues.
Sur inscription, profitez d’ateliers et de balades guidées du quartier.
Retrouvez la programmation complète sur le site du centre culturel des Minimes. .
Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and celebrate 100 years of life at the cultural center in the Minimes district!
L’événement 100 ANS DU CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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