1000 D SUISSE NORMANDE TRAIL, Suisse normande tourisme, Thury-Harcourt-le-Hom
1000 D SUISSE NORMANDE TRAIL, Suisse normande tourisme, Thury-Harcourt-le-Hom samedi 31 octobre 2026.
1000 D SUISSE NORMANDE TRAIL 31 octobre et 1 novembre Suisse normande tourisme Calvados
14H – 16H.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-01T14:00:00+01:00 – 2026-11-01T16:00:00+01:00
Suisse normande tourisme 11 Rue du Château, 14220 Le Hom Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 79 70 45 »}, {« type »: « email », « value »: « info@suissenormandetourisme.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.suisse-normande-tourisme.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://goo.gl/maps/GYGdhybkGLkL3grP6 »}]
Courses trail sur différents formats disponibles
À voir aussi à Thury-Harcourt-le-Hom (Calvados)
- BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES, Jardin des Lucioles, Thury-Harcourt-le-Hom 25 avril 2026
- Randonnée pédestre accompagnée Salle des fêtes Thury-Harcourt-le-Hom 25 avril 2026
- Trail Sur les hauteurs du Val d’Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados 1 mai 2026
- La Vélo Francette Voie verte de Thury-Harcourt-Le-Hom à Caen Thury-Harcourt-le-Hom Calvados 1 mai 2026
- Trail La colline d’enfer Thury-Harcourt-le-Hom Calvados 1 mai 2026