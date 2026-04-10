Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

1000 D SUISSE NORMANDE TRAIL, Suisse normande tourisme, Thury-Harcourt-le-Hom

1000 D SUISSE NORMANDE TRAIL, Suisse normande tourisme, Thury-Harcourt-le-Hom

1000 D SUISSE NORMANDE TRAIL, Suisse normande tourisme, Thury-Harcourt-le-Hom samedi 31 octobre 2026.

Lieu : Suisse normande tourisme

Adresse : 11 Rue du Château, 14220 Le Hom

Ville : 14220 Thury-Harcourt-le-Hom

Département : Calvados

Début : samedi 31 octobre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Tarif : 14H - 16H.

1000 D SUISSE NORMANDE TRAIL 31 octobre et 1 novembre Suisse normande tourisme Calvados

14H – 16H.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:00:00+01:00 – 2026-10-31T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-01T14:00:00+01:00 – 2026-11-01T16:00:00+01:00

Suisse normande tourisme 11 Rue du Château, 14220 Le Hom Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 79 70 45 »}, {« type »: « email », « value »: « info@suissenormandetourisme.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.suisse-normande-tourisme.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://goo.gl/maps/GYGdhybkGLkL3grP6 »}]
Courses trail sur différents formats disponibles

À voir aussi à Thury-Harcourt-le-Hom (Calvados)