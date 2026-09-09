1001 jeux sonores avec les animaux d’illustration jeunesse, Bibliothèque du Merlan, Marseille
mardi 17 novembre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille
Informations pratiques
1001 jeux sonores avec les animaux d’illustration jeunesse 17 – 28 novembre Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T10:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00
Accompagner la littérature jeunesse par le geste sonore, inviter chaque enfant à retrouver dans les Sculptures Sonores les silhouettes de ses animaux-héros préférés et pouvoir en explorer librement les formes et les sons, lire avec eux les ouvrages et les illustrer par l’exploration sonore : telle est la médiation proposée par cette exposition unissant musique et illustration jeunesse.
Exposition accessible au public de 16h30 à 17h30 du mardi au vendredi et de 11h à 12h les samedis.
Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
Jérôme Degrott
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