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1001 jeux sonores avec les animaux d’illustration jeunesse, Bibliothèque du Merlan, Marseille

mardi 17 novembre 2026 · Bibliothèque du Merlan · Marseille

1001 jeux sonores avec les animaux d’illustration jeunesse, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Merlan
Adresse
Centre urbain du Merlan 13014 Marseille
Ville
13014 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

1001 jeux sonores avec les animaux d’illustration jeunesse 17 – 28 novembre Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T10:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Accompagner la littérature jeunesse par le geste sonore, inviter chaque enfant à retrouver dans les Sculptures Sonores les silhouettes de ses animaux-héros préférés et pouvoir en explorer librement les formes et les sons, lire avec eux les ouvrages et les illustrer par l’exploration sonore : telle est la médiation proposée par cette exposition unissant musique et illustration jeunesse.
Exposition accessible au public de 16h30 à 17h30 du mardi au vendredi et de 11h à 12h les samedis.

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

Jérôme Degrott

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