1001 jeux sonores avec les animaux d’illustration jeunesse, Bibliothèque du Merlan, Marseille

Informations pratiques

1001 jeux sonores avec les animaux d’illustration jeunesse 17 – 28 novembre Bibliothèque du Merlan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T10:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Accompagner la littérature jeunesse par le geste sonore, inviter chaque enfant à retrouver dans les Sculptures Sonores les silhouettes de ses animaux-héros préférés et pouvoir en explorer librement les formes et les sons, lire avec eux les ouvrages et les illustrer par l’exploration sonore : telle est la médiation proposée par cette exposition unissant musique et illustration jeunesse.

Exposition accessible au public de 16h30 à 17h30 du mardi au vendredi et de 11h à 12h les samedis.

Bibliothèque du Merlan Centre urbain du Merlan 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

Jérôme Degrott