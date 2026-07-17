Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille

Informations pratiques

Festival On Marche – édition marseillaise 11 et 19 septembre Theatre Joliette Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T21:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Il y a 20 ans, Taoufiq Izeddiou créait à Marrakech le festival international de danse contemporaine On Marche. Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, le Théâtre Joliette invite le chorégraphe marocain à proposer une version marseillaise de la 20e édition d’un festival traversé par cinq générations de dansereuses. Certain·es y sont né·es quand d’autres ont grandi avec. Le chorégraphe y explorera les tensions entre tradition et modernité, entre individu et communauté… Autant de spectacles inédits, inattendus et nécessaires. Place aux corps multiples !

Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, avec la participation du festival On marche et de l’Institut Français du Maroc.

https://theatrejoliette.fr/programmation/26-27/festival-on-marche

Theatre Joliette 2 place Henri Verneuil Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 90 74 28 https://www.theatrejoliette.fr https://www.instagram.com/theatrejoliette/ [{« link »: « https://theatrejoliette.fr/programmation/26-27/festival-on-marche »}] La saison 2025-2026 intitulée « » est plus que jamais # , # ́ # ! Le Théâtre Joliette défend les écritures contemporaines, les séries, les compagnonnages au long cours et met l’accent sur l’accueil des artistes issus de la Méditerranée. Cette scène conventionnée art et création pour la diversité des écritures contemporaines est aussi un Pôle International de Production et de Diffusion. Le Théâtre Joliette dispose d’une bibliothèque de plus de 10 000 ouvrages et d’un restaurant. Bienvenue à toutes ! Métro : 2 arrêt Joliette

Tram : 2 et 3 arrêt Euroméditerranée Le Silo

Bus : 35, 83 arrêt Docks, 49 arrêt Collège Izzo, 55 arrêt joliette

Vélo : Station Docks Les Terrasses du Port

Parking : Urbis Park Euromed Center

Il y a 20 ans, Taoufiq Izeddiou créait à Marrakech le festival international de danse contemporaine On Marche. Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, le Théâtre Joliette invite le chorégraphe à une …

© Thibault Lefébure