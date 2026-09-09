Le Grand Bain 2026, Palais du Pharo, Marseille
lundi 14 septembre 2026 · Palais du Pharo · Marseille
Informations pratiques
Le Grand Bain 2026 Lundi 14 septembre, 12h00 Palais du Pharo Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T12:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:50:00+02:00
Fin : 2026-09-14T12:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:50:00+02:00
Événement phare de la French Tech Aix-Marseille avec plus de 1 800 participants en 2025,
le Grand Bain revient le 14 septembre prochain au Palais du Pharo pour une 8ème édition.
Une journée et une soirée pour décrypter les impacts de la tech et agir concrètement
pour une innovation plus inclusive et plus durable.
À l’heure où la tech avance plus vite que nos certitudes, l’innovation est le véritable
laboratoire du futur. L’erreur n’est plus une faille mais une opportunité de faire émerger de
nouvelles formes de valeur et d’explorer d’autres manières de créer de l’impact.
Pour cette édition 2026, le Grand Bain affiche la couleur: « ERROR 404 – Refresh to
success ». Car derrière chaque rupture, se cache un potentiel. Chaque expérimentation
ouvre la voie à des nouveaux modèles qui régénèrent plutôt qu’ils n’épuisent, qui
rapprochent plutôt qu’ils ne fragmentent.
Et si au fond notre plus grande chance… était de nous tromper ?
Cette journée sera l’occasion de montrer qu’une autre performance est possible à travers
une tech juste, accessible et durable; où la créativité, l’inclusion et l’impact deviennent des
moteurs de la compétitivité.
Venez célébrer les pas de côté qui éclairent, les pivots qui réalignent et les remises en
question qui donnent du sens.
Bienvenue dans l’ère de l’erreur fertile !
Palais du Pharo 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://legrandbain.lafrenchtech-aixmarseille.fr/page/b505-accueil/ »}]
Événement La French Tech
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
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