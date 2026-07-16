Exposition Nous, Sorcière & Sauvage, Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Marseille

Informations pratiques

Exposition Nous, Sorcière & Sauvage 16 septembre 2026 – 13 mars 2027 Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2027-03-13T10:00:00+01:00 – 2027-03-13T18:00:00+01:00

De septembre 2026 à juillet 2027, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône était en itinérance dans le réseau des bibliothèques du département sur les traces de deux grandes figures de l’imaginaire collectif : la sorcière et l’homme sauvage. Une saison culturelle foisonnante, riche de 140 rendez-vous et propositions culturelles.

Elle pose aujourd’hui ses valises à Marseille, dans le bâtiment des Archives et Bibliothèque départementales, pour une nouvelle aventure.

L’exposition NOUS, Sorcière & Sauvage révèle le travail de 10 artistes contemporaines et contemporains, qui posent leur regard sur ces deux personnes symboliques et leurs chemins communs, à travers un parcours merveilleux dans l’univers d’une forêt, royaume de la sorcière et de l’homme sauvage. Plus de 130 œuvres sont présentées (peinture, dessin, photographie, illustration, sculpture). Elles interrogent la fabrication du récit, la naissance des archétypes et des représentations et requestionnent les frontières toujours mouvantes : entre nature et culture, humain et animal, fiction et réalité, homme et femme.

Autour de l’exposition, de très nombreuses médiations et ateliers sont proposés : visites performées, en écho aux œuvres de l’exposition, par la compagnie circassienne Libertivore, visites ludiques, sensorielles…

Une programmation associée permettra au public marseillais de découvrir tous les spectacles qui ont précédemment enchanté petits et grands dans les communes du département. Avec de nouvelles surprises : des Nuits de la lecture autour des sorcières et des sauvages, du théâtre d’ombre, des propositions pour la petite enfance, du cabaret et pour finir la grande ronde des sorcières !

Au plaisir de vous retrouver tout au long de cette nouvelle année ardente !

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône 18 rue mirès 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Transports en commun :

Métro : ligne 2, station Désirée Clary ou National

Bus : lignes 35, 29 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)

Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo

Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc

Train : Arenc Euroméditerranée

Parkings à proximité :

Parking Quai d’Arenc : 2 quai d’Arenc (entrée rue de Chanterac depuis la sortie Les Ports)

Parking Terrasses du Port : 9 quai du Lazaret

Urbis Park Euromed Center : 52 Quai du Lazaret

Pour les cyclistes :

Cyclopark parking : quai d’Arenc (97 emplacements et bornes de recharge pour les vélos électriques)

Station de vélos : n° 3322 – 32 rue de Chanterac

De septembre 2026 à juillet 2027, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône était en itinérance dans le réseau des bibliothèques du département sur les traces de deux grandes figures de : à…

© Edi Dubien – Nous, Sorcière & Sauvage, 2026.

Courtesy Edi Dubien & Galerie Alain Gutharc © Edi Dubien ADAGP